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«Кузница кадров для АПК»: РСХБ и руководство Тамбовской области обсудили агрообразование

Сегодня, 17:36
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«Кузница кадров для АПК»: РСХБ и руководство Тамбовской области обсудили агрообразование20 февраля заместитель председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов, заместитель Главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства Тамбовской области Алена Сытова и заместитель Главы Тамбовской области Галина Шеманаева обсудили реализацию социально-значимых образовательных проектов в области сельского хозяйства.

Стороны обсудили участие Россельхозбанка в развитии комплексной системы подготовки агроспециалистов от школьной скамьи до профильных средних учреждений и вузов.

«Тамбовщина – это исторически настоящая кузница кадров для российского АПК. И именно на подготовку высокопрофессиональных специалистов, искренне заинтересованных в развитии сельского хозяйства, РСХБ делает большой акцент. Я очень рад, что в этом общем деле мы и руководство Тамбовской области, её образовательные учреждения каждый год делаем большие шаги вперёд. Вместе «ведём» ребят по аграрному пути со школьных лет. Очень важно, чтобы учиться им было интересно», – отметил Денис Константинов.

Являясь опорным банком агропромышленного комплекса, РСХБ активно реализует социально-значимые, а также образовательные проекты. Учитывая значимость образовательных проектов в повышении эффективности сектора АПК, в обогащении его потенциала и возможностей, в регионе при поддержке Россельхозбанка осуществляется дальнейшее расширение и развитие агрономического направления в учебном процессе, в том числе в школьных учреждениях области.

«Росельхозбанк является одним из ключевых партнеров по финансовой поддержке агропромышленного комплекса Тамбовской области и развитию сельских территорий региона. Сегодня мы тесно взаимодействуем по вопросу развития системы кадрового обеспечения агропрома Тамбовщины, одним из приоритетных направлений которой является агротехнологическая подготовка школьников. Уверена, что наши совместные усилия будут способствовать повышению качества и престижа аграрного образования, а также ориентировать сегодняшних школьников к поступлению в высшие учебные заведения аграрного профиля», - прокомментировала Алена Сытова.

Денис Константинов также встретился с руководством и студентами Мичуринского государственного аграрного университета и посетил школы с углубленным изучением сельского хозяйства: «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» и «Татановскую СОШ».

Основными направлениями сотрудничества Россельхозбанка и Мичуринского государственного аграрного университета являются организация практики студентов вуза в подразделениях банка, участие лучших студентов вуза в стипендиальной программе, реализация кампусного и зарплатного проектов, а также уникальный образовательный проект «Школа фермера». За время реализации проекта Россельхозбанк в Тамбовской области реализовал три потока «Школы фермера», подготовив более 80 квалифицированных аграриев.

Школа «СОШ №5 «НТЦ им. И.В.Мичурина» города Мичуринска – приоритетный центр по формированию у обучающихся исследовательских компетенций в области био- и агротехнологий с использованием сетевых ресурсов научных центров, специализированных структур организаций среднего профессионального и высшего образования. Для того, чтобы ребятам было интереснее и проще постигать азы аграрного дела, РСХБ к началу 2024 года приобрёл для школы умную теплицу, цифровую лабораторию, садовый инвентарь, светодиодные светильники для теплиц и другое. Первыми пользователями стали семиклассники.
Ещё одна школа аграрного профиля – «Татановская СОШ» – участвует в проекте банка «Агроклассы», запущенном в 2023 году. Он позволяет школьникам в цифровом формате получать все начальные знания о сельском хозяйстве, а преподаватели – обмениваться опытом. В агроклассах ученикам прививают интерес к сельскому хозяйству и рассказывают, как выращивать овощи, как устроен трактор. Уже со школы ученики понимают, в какой сфере хотят развиваться и выберут университет раньше, что даст больше времени на подготовку и преимущество перед другими абитуриентами.

Для популяризации профессий сельскохозяйственной направленности РСХБ развивает цифровую платформу «Я в Агро», которая позволяет разместить резюме, найти стажировку или вакансию для трудоустройства, узнать о курсах повышения квалификации, а также войти в золотой кадровый резерв агропромышленного комплекса и принять участие в знаковых мероприятиях агросообщества. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Тамбовской области на ресурсе представлено около 500 вакансий.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.

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