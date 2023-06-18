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Студенты проекта «Школа фермера» в Тамбовской области приступили к практическим занятиям
Вчера, 19:03
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Слушатели третьего в Тамбовской области потока Всероссийского образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» приступили к практике на сельхозпредприятиях. Первое занятие состоялось на площадке в ФГУП УЧХОЗ «Роща» Мичуринского государственного аграрного университета на тему «Знакомство с работой зимней теплицы голландского образца».
Напомним, 25 апреля в Тамбовской области стартовал третий этап масштабного образовательного проекта «Школа фермера», который проводится по инициативе Россельхозбанка совместно с министерством сельского хозяйства Тамбовской области, региональным информационно-консультационным центром поддержки АПК на базе Мичуринского ГАУ с целью создания новых рабочих мест и появления новых брендов качественной фермерской продукции.
Число слушателей, поступивших на третий в регионе поток проекта, стало рекордным - 38 человек. Студенты изучают востребованные и перспективные направления для местного агропромышленного комплекса: «Овощеводство открытого и закрытого грунта».
Участники Школы фермера пройдут практику на ведущих действующих предприятиях области: ООО «Тамбовагрофуд», ООО «Веста», АО «Тепличное», ФГУП УЧХОЗ «Роща» Мичуринского ГАУ, Группа компаний «РОСТ» ООО «ТК Мичуринский» и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств сельскохозяйственных кооперативов Тамбовской области.
«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.
Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.
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