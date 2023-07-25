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В Тамбовской области торжественно вручили дипломы студентам «Школы фермера» Россельхозбанка
Вчера, 15:04
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25 июля в Тамбовской области состоялся выпускной 38 слушателей третьего этапа «Школа фермера» - масштабного образовательного проекта Россельхозбанка. С завершением обучения фермеров поздравили представители Россельхозбанка, министерства сельского хозяйства Тамбовской области, Мичуринского ГАУ, АККОР области, а также представители регионального информационно-консультационного центра поддержки АПК.
Число слушателей, поступивших на третий в регионе поток проекта, стало рекордным - 38 человек. Студенты обучались востребованному и перспективному направлению для местного агропромышленного комплекса: «Овощеводство открытого и закрытого грунта».
Теоретический модуль слушатели изучали на базе Мичуринского государственного аграрного университета, а практику проходили на ведущих предприятиях области: ООО «Тамбовагрофуд», ООО «Веста», АО «Тепличное», ФГУП УЧХОЗ «Роща» Мичуринского ГАУ, Группа компаний «РОСТ» ООО «ТК Мичуринский» и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств сельскохозяйственных кооперативов Тамбовской области.
«Основная задача Россельхозбанка, помимо поддержки действующих фермеров — оказать содействие в становлении новых финансово устойчивых рентабельных крестьянско-фермерских хозяйств. Для большинства слушателей «Школа фермера» станет серьезным шагом к открытию собственного бизнеса. Желаю вам больших успехов в реализации намеченных планов, со стороны Россельхозбанка мы окажем всестороннюю поддержку», — отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.
Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.
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