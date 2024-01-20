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» » За год аграрии Тамбовской области получили от Россельхозбанка 11,1 млрд рублей

За год аграрии Тамбовской области получили от Россельхозбанка 11,1 млрд рублей

Сегодня, 13:07
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За год аграрии Тамбовской области получили от Россельхозбанка 11,1 млрд рублейЗа 2023 год аграрии Тамбовщины получили от Россельхозбанка 11,1 млрд рублей. При этом 75% средств были предоставлены на льготных условиях, благоприятных для развития сельского хозяйства.

Важное место в структуре финансовой поддержки традиционно заняли сезонные работы. В Тамбовской области РСХБ выдал на эти цели 7 млрд рублей, из которых порядка 80% были выданы на льготных условиях.

«Мы делаем все, чтобы обслуживание было максимально комфортным и удобным для клиентов, совершенствуем меры финансовой и нефинансовой поддержки АПК, включая современные цифровые решения и образовательные проекты. Банк продолжает обеспечивать комплексную бесперебойную поддержку аграриев, которая является для нас приоритетом, и в полном объеме удовлетворяет потребности сельхозпроизводителей в финансировании», - отметила директор филиала Елена Шарова.

В целом российские аграрии получили от Россельхозбанка более 1,6 трлн рублей, что является рекордным показателем за годовой период.

«За время работы РСХБ направил на поддержку агропромышленного комплекса России 15 трлн рублей. Мы приняли участие в реализации более 5,5 тыс. инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК. Современные производства позволили обеспечить продовольственную безопасность страны и нарастить экспорт сельхозпродукции. А создание рабочих мест и инфраструктуры вокруг предприятий привело к повышению качества жизни на сельских территориях. Это две ключевых задачи для Россельхозбанка, на решение которых мы продолжим направлять финансовые и цифровые ресурсы», – подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.

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