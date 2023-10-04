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РСХБ возобновил приём заявок на сельскую ипотеку

Сегодня, 10:16
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РСХБ возобновил приём заявок на сельскую ипотеку Россельхозбанк возобновил предоставление сельской ипотеки. Об этом сообщила на пленарной сессии форума «Женщины в АПК» на ХХV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. Заявки на кредитование принимаются на сумму до 6 млн рублей сроком до 25 лет по ставке до 3%.

На пленарной сессии заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко сообщила, что на селе живут и трудятся более 19 миллионов женщин. Необходимо оказывать поддержку в решении проблем занятости и комфортной жизни на селе, считает вице-премьер. «Для этого Правительство реализует программу комплексного развития сельских территорий, бюджет которой в этом году в два раза больше, чем на старте программы, и достиг 65 млрд рублей», - отметила Виктория Абрамченко.

«Сельская ипотека работает, и работает она хорошо. С каждым годом спрос на этот продукт всё больше. С января по октябрь 2023 года Россельхозбанк выдал сельскую ипотеку более чем 12 тыс. семей, это 38,5 млрд рублей, что уже на 35% выше результата всего прошлого года. В целом с начала действия программы, начиная с весны 2020 года, мы помогли улучшить жилищные условия 100 тыс. российских семей, выделив на это более 200 млрд рублей», – отметила Ирина Жачкина.

Доля РСХБ на рынке сельской ипотеки в 2023 году превышает 80%.

По данным цифровых сервисов Россельхозбанка Своё Село и Свое Жилье, особенно высокий спрос на программу сельской ипотеки наблюдается в Республиках Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, а также в Новосибирской, Оренбургской, Нижегородской и Белгородской областях. На эти 7 регионов приходится порядка 50% от всех выдач по сельской ипотеке в 2023.

Для удобства клиентов подать заявку на ипотечный кредит по программе можно на цифровых сервисах Своё Село и Свое Жилье. Там же можно найти дом или участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек или заказать авторские дизайн-проекты.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.

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