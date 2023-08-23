Россельхозбанк активно поддерживает уборочные работы в Тамбовской области Комментариев: 0



«Поддержка агропромышленного комплекса Тамбовской области всегда являлась приоритетным направлением деятельности Россельхозбанка. Мы понимаем, насколько важно своевременное финансирование сезонно-полевых работ и проводим системную работу, направленную на повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий АПК», - отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.



В целом по России банк оказал финансовую поддержку уборочной кампании в размере 65,2 млрд рублей. Всего же на сезонные работы в 2023 году банк предоставил уже 477,7 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем за тот же период прошлого года.



Доля РСХБ в поддержке уборочных работ в 20 регионах страны превышает 90%.



Под посевные площади в России в 2023 году отведено 81,2 млн га, что превышает размер любой европейской страны и сравнимо с размером Намибии. Из этой площади более 48 млн га занимают зерновые и зернобобовые культуры.



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



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Kra244CCZ В Тамбовской области в разгаре уборочная кампания. Россельхозбанк продолжает активную поддержку труда аграриев, выдав им на сезонные работы в 2023 году 3,2 млрд рублей.- отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.В целом по России банк оказал финансовую поддержку уборочной кампании в размере 65,2 млрд рублей. Всего же на сезонные работы в 2023 году банк предоставил уже 477,7 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем за тот же период прошлого года.Доля РСХБ в поддержке уборочных работ в 20 регионах страны превышает 90%.Под посевные площади в России в 2023 году отведено 81,2 млн га, что превышает размер любой европейской страны и сравнимо с размером Намибии. Из этой площади более 48 млн га занимают зерновые и зернобобовые культуры.АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.Kra244CCZ



