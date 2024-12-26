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РСХБ в Тамбовской области назвал главные достижения за 2024 год

Вчера, 15:17
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РСХБ в Тамбовской области назвал главные достижения за 2024 годЗавершается нынешний год, близится новый. По традиции, это время подведения итогов. Каким выдался 2024 год для банковского сектора, что было самым знаковым в уходящем году, какие тенденции стали определяющими на рынке банковских услуг рассказала директор Тамбовского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Елена Шарова.

– Елена Владимировна, какие успехи уходящего года вы считаете наиболее значимыми для вашего филиала?

В 2024 году Россельхозбанк выполнил целевые показатели по финансированию агропромышленного комплекса страны, продолжил цифровизацию АПК и развитие кадрового потенциала отрасли, а также обеспечил охват финансовыми услугами сельских территорий на уровне 100%. Сегодня отрасль АПК является одним из локомотивов экономики. И наша задача — взять на себя все финансовые вопросы работы АПК.

Поддержка малого и среднего бизнеса — задача государственного масштаба и приоритетное направление деятельности Россельхозбанка. Только в Тамбовской области с начала 2024 года Россельхозбанк предоставил предприятиям АПК более 17 млрд рублей кредитных средств, при этом 11,2 млрд рублей заемщики получили по льготной ставке. В целом, за время работы в регионе, а это 24 года, РСХБ направил в АПК Тамбовской области более 235 млрд рублей.

Одним из ключевых направлений финансирования банка традиционно остается выделение средств на проведение сезонных полевых работ, что составляет 75% от общего объема предоставленных РСХБ кредитов юридическим лицам-представителям АПК. В этом году кредитование сезонных работ выросло до 12,5 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает результат 2023 года. Такие впечатляющие результаты банка - заслуга всей нашей большой команды.
Сегодня Россельхозбанк является не только опорным банком АПК, но и является одним из лидеров по размеру банковской филиальной региональной сети. РСХБ часто называют «банком регионов», и это действительно так. РСХБ представлен во всех районах области 21 офисом, 20 из которых работают в районных центрах. Доступность финансовых услуг обеспечена на 100% сельских территорий Тамбовщины.

Банк планирует и далее развивать сеть офисов, отвечающих последним тенденциям и требованиям, предоставляя полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц.

Так, в 2024 году изменил свое месторасположение и открыт по новому адресу дополнительный офис в Мичуринске. В новом офисе Россельхозбанка клиентам доступен полный комплекс банковских услуг: кредиты, вклады, переводы. Офис также обслуживает как физических, так и юридических лиц. Для удобства клиентов в зоне круглосуточной доступности установлен банкомат.

Кроме стандартного формата банковских отделений, Россельхозбанк планирует развивать новый вид офисов на территории Тамбовской области. Вместе с привычными офисами он предложит клиентам новый формат подразделения, объединяющий множество услуг и мест для отдыха или удаленной работы. Банк назвал это Центром деловой активности (ЦДА). Россельхозбанк планирует разместить подобный ЦДА в Рассказово. Он позволит улучшить инфраструктуру, повысит доступность различных услуг для населения, что, как следствие, будет способствовать росту уровня жизни.

Повышение доступности банковских услуг в регионах – важнейшая задача для нашего банка. При этом мы сосредотачиваемся не только на количестве точек обслуживания, но и на качестве. Мы постоянно занимаемся обновлением наших офисов и всегда внимательно подходим ко всем пожеланиям по совершенствованию их работы. Современный и многофункциональный Центр деловой активности Россельхозбанка – это тот формат, который в нашей области по-настоящему оценят. Уверена, что он станет точкой притяжения, позволит развить деловой сектор, а также повысит уровень комфорта населения.

– Важнейшей задачей, без решения которой невозможно эффективное развитие отрасли, является обеспечение кадрами. Как РСХБ участвует в развитии кадрового потенциала агропромышленного комплекса?

Главный драйвер развития сельского хозяйства – это приток мотивированных, талантливых, профессиональных молодых кадров. Россельхозбанк поддерживает молодежь, которая решила связать свою жизнь со сферой АПК. Банк работает комплексно и сразу по нескольким направлениям. Среди них: стипендиальная программа для талантливых студентов, образовательный проект «Школа фермера», платформа для поиска работы и образования «Я в Агро», развитие агроклассов.

Хотела бы подчеркнуть, что Россельхозбанк – это флагман поддержки фермерского сообщества. РСХБ выстроил многопрофильную систему поддержки АПК. Развитие сельского хозяйства и задачи, стоящие перед АПК сегодня, формируют новые вызовы, а вместе с тем создают и новые возможности для развития специалистов отрасли, позволяют им применять свои знания, навыки и способствуют улучшению условий труда.

В своей работе Россельхозбанк давно вышел за рамки стандартной деятельности кредитной организации. Являясь опорным банком агропромышленного комплекса, РСХБ активно реализует социально-значимые, а также образовательные проекты. Учитывая значимость образовательных проектов в повышении эффективности сектора АПК, в обогащении его потенциала и возможностей, в регионе при поддержке Россельхозбанка осуществляется дальнейшее расширение и развитие агрономического направления в учебном процессе, в том числе в школьных учреждениях области.

Так, в августе 2024 года при финансовой поддержке РСХБ было приобретено оборудование для организации профильного аграрного обучения и создания агрокласса на базе Старохмелевского филиала МБОУ «Новоникольской СОШ» Мичуринского района. Объем финансирования составляет порядка миллиона рублей. Это уже второй агрокласс в Тамбовской области, реализованный при поддержке РСХБ.

Объем средств направлен на приобретение оборудования и расходных материалов для реализации программ агротехнологической направленности. В необходимый перечень входит набор «Умная теплица», цифровая лаборатория, ранцевые почвенные лаборатории, садовый инвентарь, теплица и ее оснащение, техника и другое.

Мы постоянно взаимодействуем с аграриями, поэтому знаем все проблемы фермеров изнутри. Одна из таких – потребность в обмене опытом и знаниями, знакомстве с новыми технологиями и инструментами. Поэтому еще в 2021 году специально для начинающих и действующих фермеров банк запустил образовательный проект «Школа фермера» в Тамбовской области, в рамках которого предоставлена возможность начинающим фермерам повышать свои знания и компетенции по выбранному направлению. Общая продолжительность курса – до трех месяцев.

Обучение проходит совершенно бесплатно. У слушателей имеется возможность получить практические навыки на площадках ведущих компаний, поучаствовать в мастер-классах ведущих региональных предприятий. За время существования проекта дипломы получили 109 выпускников «Школы фермера». Лучшие студенты получили гранты от банка на сумму порядка двух миллионов рублей и направили их на развитие собственного дела. В этом году тамбовская «Школа фермера» выпустила 25 высококвалифицированных птицеводов.

Кроме того, РСХБ в Тамбовской области активно поддерживает проект мини-ярмарки «Вкусная пятница». В 2024 году филиал провел 111 «Вкусных пятниц». Такой формат мероприятия позволяет познакомить жителей и гостей региона с продукцией местных производителей, потенциальным покупателям пообщаться напрямую с фермерами, а также предоставляет возможность аграриям расширить покупательскую аудиторию.

- Расскажите о сельской ипотеке. Насколько она популярна? Какие перспективы у этой программы в будущем, каких результатов с ее помощью удалось достичь?

Первоочередная задача банка — обеспечить финансовыми продуктами и услугами жителей села. И если ее можно удовлетворить в рамках сельской местности, это большое благо для сельского хозяйства. Драйвером роста в кредитовании осталась «Сельская ипотека». Россельхозбанк остается лидером в сегменте, занимая почти 100% рынка в регионе. Главный результат в этом году – это 38 семей, которые улучшили свои жилищные условия. На эти цели мы предоставили более 175 млн рублей.

Всего же за период действия программы «Комплексное развитие сельских территорий» РСХБ выдал кредиты 560 семьям на улучшение жилищных условий в рамках «Сельской ипотеки». Общая сумма выдач составила более миллиарда рублей. Мы ожидаем возобновления/открытия лимита в 2025 году.

– В уходящем году сделано много, а каким вы видите главный вектор развития Россельхозбанка в 2025 году?

В следующем году нам исполняется 25 лет. Наши цели – это формирование максимально комфортной среды обслуживания как для клиентов нашего региона, так и для миллионов клиентов по всей стране. Создание и развитие высокотехнологичных сервисов, которые ориентированы на потребности людей и бизнеса - это то, где мы должны быть лучшими.

От продуктового маркетплейса до ведущих позиций в кредитовании целой отрасли. Инновации, которые мы внедряем в АПК. Это и работа со студентами и школьниками, агроклассы, помощь молодым специалистам и стартапам. Мы становимся не просто банком, а уникальной и неповторимой системой. Развиваясь, Россельхозбанк помогает государству. И это очень важно.

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