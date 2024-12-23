При поддержке РСХБ открыт второй агрокласс в Тамбовской области Комментариев: 0



Объем средств направлен на приобретение оборудования и расходных материалов для реализации программ агротехнологической направленности.

РСХБ выстроил многопрофильную систему поддержки АПК. Развитие сельского хозяйства и задачи, стоящие перед АПК сегодня, формируют новые вызовы, а вместе с тем создают и новые возможности для развития специалистов отрасли.



«Россельхозбанк как опорный банк АПК реализует социально-значимые, а также образовательные проекты для популяризации сельского хозяйства и улучшения качества жизни на селе. Вовлечение школьников в работу в агроотрасли закладывает основу будущей продовольственной безопасности страны, готовит будущие кадры. Мы уверены, что наш проект «Агроклассы» поможет молодежи найти себя в АПК», – отметила директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова.



МБОУ «Новоникольская СОШ» участвует в проекте банка «Агроклассы», запущенном в 2023 году. Он позволяет школьникам в цифровом формате получать все начальные знания о сельском хозяйстве, а преподавателям – обмениваться опытом. В агроклассах ученикам прививают интерес к сельскому хозяйству и рассказывают, как выращивать овощи, как устроен трактор. Уже со школы ученики понимают, в какой сфере хотят развиваться и выберут университет раньше, что даст больше времени на подготовку и преимущество перед другими абитуриентами.



В 2023 году РСХБ реализовал проект по созданию агрокласса в школе №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» города Мичуринска. Объем средств направлен на приобретение умной теплицы, цифровой лаборатории, садового инвентаря и др. Первыми пользователями стали семиклассники.



Для популяризации профессий сельскохозяйственной направленности РСХБ развивает цифровую платформу «Я в Агро», которая позволяет разместить резюме, найти стажировку или вакансию для трудоустройства, узнать о курсах повышения квалификации, а также войти в золотой кадровый резерв агропромышленного комплекса и принять участие в знаковых мероприятиях агросообщества. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сегодня на платформе размещено порядка 29 тыс. вакансий. В Тамбовской области представлено 534 вакансии.



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2SDnjbvpaGK В Тамбовской области при финансовой поддержке Россельхозбанка (РСХБ) состоялось открытие агрокласса на базе Старохмелевского филиала МБОУ «Новоникольской СОШ» Мичуринского района.Объем средств направлен на приобретение оборудования и расходных материалов для реализации программ агротехнологической направленности.РСХБ выстроил многопрофильную систему поддержки АПК. Развитие сельского хозяйства и задачи, стоящие перед АПК сегодня, формируют новые вызовы, а вместе с тем создают и новые возможности для развития специалистов отрасли.– отметила директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова.МБОУ «Новоникольская СОШ» участвует в проекте банка «Агроклассы», запущенном в 2023 году. Он позволяет школьникам в цифровом формате получать все начальные знания о сельском хозяйстве, а преподавателям – обмениваться опытом. В агроклассах ученикам прививают интерес к сельскому хозяйству и рассказывают, как выращивать овощи, как устроен трактор. Уже со школы ученики понимают, в какой сфере хотят развиваться и выберут университет раньше, что даст больше времени на подготовку и преимущество перед другими абитуриентами.В 2023 году РСХБ реализовал проект по созданию агрокласса в школе №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» города Мичуринска. Объем средств направлен на приобретение умной теплицы, цифровой лаборатории, садового инвентаря и др. Первыми пользователями стали семиклассники.Для популяризации профессий сельскохозяйственной направленности РСХБ развивает цифровую платформу «Я в Агро», которая позволяет разместить резюме, найти стажировку или вакансию для трудоустройства, узнать о курсах повышения квалификации, а также войти в золотой кадровый резерв агропромышленного комплекса и принять участие в знаковых мероприятиях агросообщества. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сегодня на платформе размещено порядка 29 тыс. вакансий. В Тамбовской области представлено 534 вакансии.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 32SDnjbvpaGK



