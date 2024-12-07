АККОР высоко оценил вклад РСХБ в развитие агрообразования Тамбовской области Комментариев: 0



Глава ассоциации обозначил РСХБ одним из главных стратегических партнеров агробизнеса. «Россельхозбанк – наш основной партнер и помощник. Уверен, что мы и дальше будем развивать и поддерживать взаимодействие в интересах развития кадрового потенциала страны», – отметил глава АККОР.



При финансовой поддержке РСХБ в Тамбовской области реализован проект по организации профильного образовательного обучения МАОУ СОШ «№5 НТЦ им И.В. Мичурина» и МБОУ «Новоникольская СОШ» Мичуринского района. Школы оснащены необходимым оборудованием для углубленного изучения сельского хозяйства. Активное взаимодействие и сотрудничество ведется между Россельхозбанком и МАОУ «Татановская СОШ» в рамках развитие образовательной платформы «Агроклассы».



На выставочном стенде Россельхозбанк представил проекты и инструменты поддержки аграриев, реализуемые банком. В их числе реализация образовательного проекта «Школа фермера» в Тамбовской области, а также развитие образовательного проекта «Агроклассы».



«Являясь опорным банком агропромышленного комплекса, РСХБ активно реализует социально-значимые, а также образовательные проекты. В регионе совместно с министерством сельского хозяйства Тамбовской области выстраивается система взаимодействия по развитию комплексной системы подготовки агроспециалистов от школьной скамьи до профильных средних учреждений и вузов», – отметила директор Тамбовского регионального филиала РСХБ Елена Шарова.



Тамбовская область является передовым регионом по модели непрерывного агрообразования. Учитывая значимость образовательных проектов в повышении эффективности сектора АПК, в обогащении его потенциала и возможностей, в регионе при поддержке Россельхозбанка осуществляется дальнейшее расширение и развитие агрономического направления в учебном процессе, в том числе в школьных учреждениях области.



Съезд АККОР – это площадка для обмена опытом, укрепления деловых связей и партнерства. Участники мероприятия обсудили вопросы кадрового обеспечения АПК региона, агрострахования, социальной ответственности бизнеса, меры государственной поддержки. В работе съезда приняли участие депутаты Госдумы, представители Национального союза агростраховщиков, кредитных и страховых компаний, представители муниципальных округов области, сельхозтоваропроизводители, индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств Тамбовской области.



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Новость 18+, фото архив компании



2SDnjegrAsu Агрообразование в Тамбовской области успешно развивается при поддержке Россельхозбанка (РСХБ). Об этом заявил президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), депутат Госдумы Владимир Плотников в приветственном слове к участникам съезда АККОР, прошедшем в Тамбове.Глава ассоциации обозначил РСХБ одним из главных стратегических партнеров агробизнеса. «Россельхозбанк – наш основной партнер и помощник. Уверен, что мы и дальше будем развивать и поддерживать взаимодействие в интересах развития кадрового потенциала страны», – отметил глава АККОР.При финансовой поддержке РСХБ в Тамбовской области реализован проект по организации профильного образовательного обучения МАОУ СОШ «№5 НТЦ им И.В. Мичурина» и МБОУ «Новоникольская СОШ» Мичуринского района. Школы оснащены необходимым оборудованием для углубленного изучения сельского хозяйства. Активное взаимодействие и сотрудничество ведется между Россельхозбанком и МАОУ «Татановская СОШ» в рамках развитие образовательной платформы «Агроклассы».На выставочном стенде Россельхозбанк представил проекты и инструменты поддержки аграриев, реализуемые банком. В их числе реализация образовательного проекта «Школа фермера» в Тамбовской области, а также развитие образовательного проекта «Агроклассы».– отметила директор Тамбовского регионального филиала РСХБ Елена Шарова.Тамбовская область является передовым регионом по модели непрерывного агрообразования. Учитывая значимость образовательных проектов в повышении эффективности сектора АПК, в обогащении его потенциала и возможностей, в регионе при поддержке Россельхозбанка осуществляется дальнейшее расширение и развитие агрономического направления в учебном процессе, в том числе в школьных учреждениях области.Съезд АККОР – это площадка для обмена опытом, укрепления деловых связей и партнерства. Участники мероприятия обсудили вопросы кадрового обеспечения АПК региона, агрострахования, социальной ответственности бизнеса, меры государственной поддержки. В работе съезда приняли участие депутаты Госдумы, представители Национального союза агростраховщиков, кредитных и страховых компаний, представители муниципальных округов области, сельхозтоваропроизводители, индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств Тамбовской области.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3Новость 18+, фото архив компании2SDnjegrAsu



