Россельхозбанк выступил на VI Съезде АККОР Тамбовской области Комментариев: 0



На VI съезде Президент АККОР Владимир Плотников обозначил Россельхозбанк одним из главных стратегических партнеров малого агробизнеса. «Россельхозбанк дает льготные кредиты для фермеров и сельскохозяйственных производителей. Банк – настоящий партнер и помощник для фермеров. Уверен, что мы и дальше будем развивать и поддерживать взаимодействие в интересах укрепления продовольственной безопасности нашей страны», - отметил Владимир Плотников.



«Россельхозбанк уже много лет работает с фермерскими хозяйствами, поддерживает их. Сотрудничество с АККОР дает банку возможность получать обратную связь и оперативно совершенствовать свою продуктовую линейку. Благодаря совместной работе с фермерским движением мы сможем обеспечить максимально эффективные предложения для сельхозпроизводителей», – прокомментировала Елена Шарова.



Россельхозбанк поделился с участниками мероприятия опытом реализации программ по поддержке фермеров. Так, банком создана цифровая экосистема Своё, в которую входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформа для подбора кадров в АПК «Я в Агро», сервис для покупки агротуров Своё За городом и площадки для приобретения недвижимости и обустройства жизни Своё Жильё и Своё Село, а также платформа Всё Своё. Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.



Помимо этого, Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку аграриям и принимает активное участие в мероприятиях с целью повышения информированности аграриев области о новых кредитных продуктах, а также финансовых и нефинансовых услуг. Так, проект «Вкусные пятницы», запущенный Россельхозбанком в апреле 2022 года, предоставляет возможность приобрести фермерскую продукцию, не выходя из офиса напрямую у производителя.



Председатель АККОР Тамбовской области Татьяна Передерий в своем выступлении высоко оценила развитие образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» в Тамбовской области. «Чтобы понимать и следовать современным трендам развития сельского хозяйства, фермеру необходимо постоянно развиваться, повышать свою квалификацию. Для желающих жить и работать в сельском хозяйстве реализуется образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера», - отметила Татьяна Передерий.



Аграрный сектор Тамбовской области ежегодно делает вклад в продовольственную безопасность страны. В рамках VI Съезда АККОР Тамбовской области участники обсудили проблемы, возникающие при развитии хозяйств и возможные варианты их решения, кредитные продукты для фермеров и членов АККОР и другие вопросы.



АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.



2SDnjempHxL В Тамбовской области завершился VI Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. В пленарном заседании приняли участие заместитель Главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства Алена Сытова, Глава Тамбовского муниципального округа Константин Пудовкин, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, Президент АККОР Владимир Плотников, а также представители отраслевых союзов и компаний-партнеров. Директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова выступила с докладом о программах поддержки сельхозтоваропроизводителей.На VI съезде Президент АККОР Владимир Плотников обозначил Россельхозбанк одним из главных стратегических партнеров малого агробизнеса., - отметил Владимир Плотников.– прокомментировала Елена Шарова.Россельхозбанк поделился с участниками мероприятия опытом реализации программ по поддержке фермеров. Так, банком создана цифровая экосистема Своё, в которую входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформа для подбора кадров в АПК «Я в Агро», сервис для покупки агротуров Своё За городом и площадки для приобретения недвижимости и обустройства жизни Своё Жильё и Своё Село, а также платформа Всё Своё. Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.Помимо этого, Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку аграриям и принимает активное участие в мероприятиях с целью повышения информированности аграриев области о новых кредитных продуктах, а также финансовых и нефинансовых услуг. Так, проект «Вкусные пятницы», запущенный Россельхозбанком в апреле 2022 года, предоставляет возможность приобрести фермерскую продукцию, не выходя из офиса напрямую у производителя.Председатель АККОР Тамбовской области Татьяна Передерий в своем выступлении высоко оценила развитие образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» в Тамбовской области. «Чтобы понимать и следовать современным трендам развития сельского хозяйства, фермеру необходимо постоянно развиваться, повышать свою квалификацию. Для желающих жить и работать в сельском хозяйстве реализуется образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера», - отметила Татьяна Передерий.Аграрный сектор Тамбовской области ежегодно делает вклад в продовольственную безопасность страны. В рамках VI Съезда АККОР Тамбовской области участники обсудили проблемы, возникающие при развитии хозяйств и возможные варианты их решения, кредитные продукты для фермеров и членов АККОР и другие вопросы.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.2SDnjempHxL



