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Россельхозбанк в Тамбове рассказал о мерах поддержки аграриев на межрегиональном совещании по вопросам агрострахования
15 мая 2023
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Тамбовский региональный филиал Россельхозбанка принял участие в межрегиональном совещании по вопросам агрострахования, на котором эксперты обсудили вопросы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, подвели итоги договорной кампании 2022 года и наметили планы на 2023 год.
В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза России, Национального союза агростраховщиков России, страховых компаний, кредитных организаций, руководители и представители региональных органов управления АПК Тамбовской, Волгоградской, Липецкой, Брянской, Белгородской, Ростовской, Смоленской областей, а также Республики Татарстан.
В ходе совещания Россельхозбанк рассказал об основных мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей области, а также презентовал цифровую экосистему Своё для комплексной поддержки аграриев, в которой собраны товары, услуги и сервисы для игроков агросектора.
Так, в цифровую экосистему Своё входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформа для подбора кадров в АПК «Я в Агро», сервис для покупки агротуров Своё За городом и площадки для приобретения недвижимости и обустройства жизни Своё Жильё и Своё Село, а также платформа Всё Своё. Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.
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