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РСХБ в Тамбове презентовал инструменты поддержки АПК на семинаре по животноводству
Сегодня, 12:57
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Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в работе семинара «Итоги работы отрасли животноводства за 9 месяцев 2024 года. Инновационное развитие животноводства – путь к высокой продуктивности и качественной продукции». Организаторами семинара выступили министерство сельского хозяйства Тамбовской области и Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса.
В мероприятии приняли участие представители муниципальных округов, департамента ветеринарии области, управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, Аграрно-технологического техникума, аграрии, индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств.
На семинаре директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова выступила с докладом о кредитной поддержке предприятий отрасли животноводства.
«Россельхозбанк ведёт последовательную работу по финансированию агропромышленного комплекса, оставаясь лидером этого рынка в регионе. Сегодня каждый второй литр молока, каждый второй килограмм говядины, свинины и птицы производятся на фермах, фабриках и заводах, построенных при поддержке Россельхозбанка», - отметила в своем выступлении Елена Шарова.
Одним из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка является поддержка малого и среднего бизнеса. За 2024 год объем выдач представителям сегмента МСП Тамбовской области достиг 5 млрд рублей. При этом 100% средств сельскохозяйственный сектор получил на льготных условиях.
На семинаре были рассмотрены итоги работы отрасли животноводства за 9 месяцев текущего года, меры государственной поддержки отрасли на 2025 год, соблюдение требований ветеринарного законодательства, обеспечение эпизоотического благополучия, кредитную поддержку отрасли животноводства, страхование сельскохозяйственных животных и вопросы подготовки кадров для отрасли животноводства.
В рамках мероприятия прошёл осмотр выставочной экспозиции сельскохозяйственной техники. Участники семинара посетили животноводческую ферму ООО «Вымпел», где ознакомились с работой современной молочной фермы.
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