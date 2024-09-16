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Россельхозбанк в Тамбове презентовал инструменты поддержки аграриев на выставке «День садовода»

Вчера, 16:11
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Россельхозбанк в Тамбове презентовал инструменты поддержки аграриев на выставке «День садовода»В Мичуринске состоялась XVIII Всероссийская выставка «День садовода-2024». В выставке приняли участие садоводы, специалисты сельскохозяйственной сферы, представители промышленных предприятий из разных регионов России.

Тамбовские производители представили свои достижения и последние научные разработки, а также продемонстрировали новые образцы техники для садоводства, познакомили гостей с плодовой и ягодной продукцией, товарами здорового питания и функционального назначения.

На выставочном стенде Россельхозбанка посетители выставки ознакомились с проектами и инструментами поддержки аграриев, реализуемых банком. В их числе запуск четвертой волны образовательного проекта «Школа фермера» в Тамбовской области, а также развитие образовательного проекта «Агроклассы». Кроме этого, специалисты Россельхозбанка на выставочной зоне отвечали на вопросы о программах кредитования, карточных продуктах для бизнеса, новинках цифровых платформ. Уже традиционной стала презентация банком своего проекта «Вкусная пятница».

Отметим, что XVIII Всероссийская выставка «День садовода-2024» - это большая дискуссионная площадка, где садоводы, ученые, представители бизнеса и политики обсуждают актуальные вопросы отрасли, делятся своим опытом, демонстрируют достижения и передовые технологии отечественного садоводства, объединяются для обсуждения важнейших вопросов по улучшению обеспечения населения высококачественной отечественной плодоовощной продукцией.

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