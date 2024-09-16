Россельхозбанк в Тамбове презентовал инструменты поддержки аграриев на выставке «День садовода» 0 В Мичуринске состоялась XVIII Всероссийская выставка «День садовода-2024». В выставке приняли участие садоводы, специалисты сельскохозяйственной сферы, представители промышленных предприятий из разных регионов России.

Борщёвский лес под Тамбовом могут включить в земли лесного фонда 0 Борщёвский лес под Тамбовом, который находится на землях сельскохозяйственного назначения, планируется внести в состав земель государственного лесного фонда. Это решение поможет защитить лес от вырубки и сохранить его для будущих поколений. В настоящее время Борщёвский лес является частью одного из

Жители северной части Тамбова остались без воды из-за аварии на водоводе. 0 Жители северной части Тамбова остались без воды из-за аварии на водоводе. Проблемы с водоснабжением начались ещё в субботу, а в воскресенье вечером компания «РКС-Тамбов» официально объявила о снижении давления в системе и начале ремонтных работ. Однако многие жители утверждают, что перебои с водой

Как распределяются средства на ЕНС ИП при поступлении налогового уведомления 0 В связи с направлением налоговых уведомлений для оплаты до 2 декабря имущественных налогов и НДФЛ ФНС России напоминает порядок распределения средств на ЕНС предпринимателей.

Как распределяются средства на ЕНС ИП при поступлении налогового уведомления 0 В связи с направлением налоговых уведомлений для оплаты до 2 декабря имущественных налогов и НДФЛ ФНС России напоминает порядок распределения средств на ЕНС предпринимателей.

Прямая линия с Максимом Егоровым состоится 24 сентября 0 Уже через неделю, 24 сентября, Глава Тамбовской области Максим Егоров проведёт Прямую линию, во время которой постарается ответить на максимальное количество вопросов от жителей региона. Вопросы можно направлять уже сейчас и вплоть до дня эфира.

В центре Тамбова сгорел недавно проданный объект культурного наследия 0 В понедельник утром на улице Октябрьской произошёл очередной сильный пожар, что уже не редкость для этого района, где старые дома горят почти так же часто, как на Кронштадтской. Загорелся расселённый двухэтажный дом, являющийся объектом культурного наследия. Всего за сутки до пожара городские

Для создания сквера «Гармония» в Тамбове нашли нового подрядчика из Московской области 0 Контракт на благоустройство нового общественного пространства в Тамбове — сквера "Гармония" — был заключён с подмосковной компанией ООО "Стройдомсервис". Эта организация выиграла аукцион, предложив снизить начальную стоимость работ с 38,8 миллиона до 29,2 миллиона рублей. Заказчиком проекта

В области продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов 0 В Тамбовской области продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. На сегодняшний день завершен ремонт в 45 многоэтажках, а на 95 объектах работы ещё продолжаются. В целом в 2024 году планируется отремонтировать 237 многоквартирных домов.

Жители Тамбова выражают недовольство из-за затянувшегося благоустройства Пионерского парка 0 Жители Тамбова продолжают выражать недовольство из-за затянувшегося благоустройства Пионерского парка. Работы, которые должны были завершиться еще 31 июля, до сих пор не окончены. Подрядная организация — липецкое ООО «СУ 1» — не успела выполнить обязательства в срок, указанный в контракте.

Для ремонта мостов в Ржаксинском округе потребовалось вмешательство прокуратуры 0 Прокуратура Ржаксинского района выявила нарушения в эксплуатации мостов через реку Савала на трассе «Каспий» – Каменка – Ржакса. В ходе проверки было установлено, что на пешеходной части мостов имеются проломы, а также отсутствуют фрагменты плит, что не соответствует требованиям безопасности.

В области почтили память Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров почтил память Зои Космодемьянской, Героя Советского Союза, в день 101-й годовщины со дня её рождения, который отмечается 13 сентября 2024 года.

АО «ТСК» на месяц снизит цену на вывоз мусора вне рамок ТКО 0 С 13 сентября по 13 октября жители Тамбовской области могут воспользоваться скидкой на вывоз крупногабаритного мусора в рамках акции, организованной региональным оператором по вывозу ТКО «Тамбовская сетевая компания».

Завершена приватизация ООО «Тамбовский центральный рынок» 0 Эпопея с приватизацией бывшего муниципального унитарного предприятия, а ныне ООО «Тамбовский центральный рынок», о которой наши читатели были проинформированы в предыдущих публикациях, подошла к концу. Торги состоялись, и победителем стал предприниматель Сергей Летунов, уроженец Белгородской

Здание, ранее находившееся в собственности МичГАУ, осталось без покупателей 0 Бывший имущественный комплекс Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), расположенный в Тамбовской области, не привлек интереса покупателей. Согласно документации, размещённой на сайте «Дом.РФ», на данный объект не поступило ни одной заявки.

В Тамбове мать с ребёнком на машине провалились в яму, вырытую коммунальщиками 0 13 сентября на улице Астраханской в районе нефтебазы произошла авария. Женщина за рулём Chevrolet потеряла контроль над автомобилем, отвлёкшись на ребёнка в детском кресле.

В Тамбове два здания были включены в список выявленных объектов культурного наследия 0 В Тамбове два здания были включены в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован департаментом по государственной охране объектов культурного наследия региона.

На «стоячие озёра» жалуются котовчане 0 Жители Котовска обеспокоены ситуацией с затопленными улицами, однако местные власти не спешат принимать меры. Один из горожан обратился к городской администрации через социальные сети с вопросом, почему на улице Октябрьской уже несколько месяцев стоит вода, несмотря на жаркую погоду и отсутствие

В Тамбове расследуется дело о злоупотреблении полномочиями руководителем МУПа 0 В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова было выявлено, что генеральный директор одного из муниципальных унитарных предприятий заключил договоры аренды транспортных средств с аффилированной компанией на заведомо невыгодных условиях

В Тамбове микрофинансовую компанию оштрафовали за отправку угроз в SMS-сообщениях 0 В Тамбове микрофинансовую компанию оштрафовали за отправку угроз в SMS-сообщениях, о чём сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).