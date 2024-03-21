РСХБ рассказал об условиях поддержки АПК Тамбовщины в 2024 году Комментариев: 0



В мероприятии приняли участие ведущие ученые в области селекции и технологии, биохимии и переработки из России, Белоруссии и Китая, представители муниципальных округов, аграрии и главы КФХ, а также потенциальные претенденты на получение грантовой поддержки по направлению «ягодоводство».

Эксперты обсудили вопросы развития рынка жимолости, современного состояния и проблем исследования ассортимента жимолости, инновационного направления в хранении и переработки плодов, развитие технологий и другое.



Елена Салущева обозначила кредитные банковские программы, а также меры государственной поддержки, существующие для аграриев.



«Банк готов обеспечить комплексную поддержку аграриев региона и в полном объеме удовлетворить потребности сельхозпроизводителей в финансировании. Широкая линейка кредитных продуктов синхронизирована с мерами государственной поддержки для аграриев. Для малых форм хозяйствования действуют механизмы упрощенного порядка рассмотрения кредитных заявок с предоставлением минимального пакета документов», - отметила в своем выступлении Елена Салущева.



Кроме того, Россельхозбанк поделился с участниками мероприятия опытом реализации программ по нефинансовой поддержке фермеров. Так, банком создана цифровая экосистема Своё, в которую входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для аграриев Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформа для подбора кадров в АПК «Я в Агро», сервис для покупки агротуров Своё За городом и площадки для приобретения недвижимости и обустройства жизни Своё Жильё и Своё Село, а также платформа Всё Своё. Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.



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2SDnjdYEzVo Заместитель директора Тамбовского регионального филиала Россельхозбанка Елена Салущева рассказала об условиях и объемах поддержки агропромышленного комплекса в 2024 году на IV международной научно-практической конференции по современному состоянию и перспективам развития культуры жимолости.В мероприятии приняли участие ведущие ученые в области селекции и технологии, биохимии и переработки из России, Белоруссии и Китая, представители муниципальных округов, аграрии и главы КФХ, а также потенциальные претенденты на получение грантовой поддержки по направлению «ягодоводство».Эксперты обсудили вопросы развития рынка жимолости, современного состояния и проблем исследования ассортимента жимолости, инновационного направления в хранении и переработки плодов, развитие технологий и другое.Елена Салущева обозначила кредитные банковские программы, а также меры государственной поддержки, существующие для аграриев.- отметила в своем выступлении Елена Салущева.Кроме того, Россельхозбанк поделился с участниками мероприятия опытом реализации программ по нефинансовой поддержке фермеров. Так, банком создана цифровая экосистема Своё, в которую входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для аграриев Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформа для подбора кадров в АПК «Я в Агро», сервис для покупки агротуров Своё За городом и площадки для приобретения недвижимости и обустройства жизни Своё Жильё и Своё Село, а также платформа Всё Своё. Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.2SDnjdYEzVo



