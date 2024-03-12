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Россельхозбанк выступил на совещании по подготовке к проведению весенних полевых работ
Вчера, 14:52
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В Правительстве Тамбовской области состоялся агропромышленный форум «Весенний сев 2024», посвящённый подготовке к проведению весенних полевых работ. В обсуждении актуальных вопросов сферы сельского хозяйства приняли участие представители органов власти, главы районов, руководители и специалисты хозяйств, кредитных организаций, а также представители сельскохозяйственной науки России и области.
Директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова выступила с докладом об основных мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей области в ходе подготовки и проведения весенних полевых работ в 2024 году.
«Россельхозбанк является основным кредитором агропромышленного комплекса и выступает проводником мер государственной поддержки и развития отрасли. Своевременная и полноценная финансовая поддержка аграриям необходима, и мы делаем все возможное для того, чтобы наши клиенты не испытывали проблем с финансированием их деятельности», — отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
На форуме «Весенний сев 2024» сотрудники Тамбовского филиала Россельхозбанка проконсультировали сельхозпроизводителей о банковских услугах для развития АПК. Специалисты представили линейку финансовых продуктов для поддержки в реализации проектов аграриев.
Так, банк развивает экосистему Своё для комплексной поддержки аграриев, в которой собраны товары, услуги и сервисы для игроков агросектора. С помощью экосистемы можно автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень. В нее входит крупнейший сельскохозяйственный b2b-маркетплейс страны Своё Фермерство, одна из ведущих интернет-платформ для продажи фермерских продуктов Своё Родное, ресурс для образования и поиска работы в АПК «Я в Агро», сервис для повышения качества жизни на сельских территориях Своё Село, сервис для покупки агротуров по стране Своё За городом, а также цифровая платформа по развитию ипотечного кредитования Своё Жильё.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.
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