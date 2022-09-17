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» » РСХБ презентовал банковские продукты на фестивале «День садовода»

РСХБ презентовал банковские продукты на фестивале «День садовода»

Сегодня, 14:38
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РСХБ презентовал банковские продукты на фестивале «День садовода»16 сентября в Мичуринске открылась выставка «День садовода - 2022». На площадке масштабного агрономического события собрались садоводы и учёные из разных уголков страны. В мероприятии приняли участие представители Тамбовского регионального филиала Россельхозбанка.

На выставке «День садовода - 2022» были продемонстрированы достижения в области селекции плодовых и ягодных культур, современные технологии производства, хранения и переработки плодово-ягодной продукции, образцы сельскохозяйственной техники для садоводства и питомниководства. Основным событием агрономического мероприятия стало пленарное заседание, на котором эксперты обсудили перспективы развития садоводства на Тамбовщине и в России в целом.

«День садовода» предоставляет уникальную возможность встретиться с потенциальными покупателями и представить свою продукцию всем желающим сельхозпроизводителям и садоводам. Это одно из крупнейших событий региона. Мы традиционно принимаем участие в этом событии, консультируем посетителей по кредитным программам и условиям вкладов», — отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.

Город Мичуринск уже второе десятилетие подряд принимает на своих площадках выставку «День садовода», в которой год от года участвует все больше российских и зарубежных специалистов, представителей органов власти, общественных деятелей и бизнесменов. Тамбовская область - уникальный регион, который по праву считается общероссийским центром садоводства. Научная база Тамбовщины представлена школой Ивана Владимировича Мичурина - великого русского ученого-садовода, естествоиспытателя с мировым именем. Здесь имеется огромный научный и ресурсный потенциал в сфере плодоводства и ягодоводства.
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РСХБ презентовал банковские продукты на фестивале «День садовода»

Сегодня, 14:38
0
16 сентября в Мичуринске открылась выставка «День садовода - 2022». На площадке масштабного агрономического события собрались садоводы и учёные из разных уголков страны. В мероприятии приняли участие представители Тамбовского регионального филиала Россельхозбанка.

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