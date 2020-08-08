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» » День садовода пройдет на удаленке

День садовода пройдет на удаленке

Сегодня, 10:58
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День садовода пройдет на удаленке В режиме «онлайн» 18 сентября в Мичуринске планируют провести день садовода.

«В этом году, несмотря на дистанционный формат, мы также постараемся удивить поклонников выставки, тем более что 2020-й станет для события юбилейным», — заявил глава города Максим Харников.

В прошлом году в мероприятии приняло участие свыше 35 тысяч человек, более 400 представителей из пяти стран мира.
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