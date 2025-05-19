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РСХБ презентовал проект «Школа фермера» на семинаре «Наставничество в бизнесе» для участников СВО
Сегодня, 13:52
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В Тамбове в рамках региональной программы «Наставничество в бизнесе» для участников СВО и членов их семей провели семинар, на котором ветераны спецоперации могли задать интересующие вопросы. В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Елена Шарова.
В ходе обсуждения вопроса адаптации и смены вида деятельности для участников специальной военной операции был презентован проект Россельхозбанка «Школа фермера», который предполагает профессиональную переподготовку в сфере сельского хозяйства для всех желающих в короткие сроки.
«В РСХБ действуют меры поддержки, направленные на содействие реабилитации ветеранов СВО. Так, одна из самых значимых инициатив, – предоставление права ветеранам спецоперации участвовать во всероссийском образовательном проекте Банка «Школа фермера» без конкурсного отбора», – отметила в своем выступлении Елена Шарова.
Среди участников были как начинающие, так и действующие предприниматели. Один из них рассказал о развитии своего бизнеса и планах по расширению, а другой — участник СВО, получивший ранение, поделился опытом создания собственного дела по выращиванию клубники с использованием соцконтракта и планами по строительству теплицы.
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