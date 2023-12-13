Лучший выпускник «Школы фермера» Россельхозбанка в Тамбове получил грант Комментариев: 0



Третья волна обучения стартовала в апреле 2023 года, а завершилась в июле. Число слушателей, поступивших на третий в регионе поток проекта, стало рекордным - 38 человек. Студенты обучались востребованному и перспективному направлению для местного агропромышленного комплекса: «Овощеводство открытого и закрытого грунта».



По итогам решения конкурсной комиссии по отбору претендентов на предоставление грантовой поддержки от Россельхозбанка получателям стал Игорь Иванович Бесперстов, житель Тамбовского района. Cемья Бесперстовых в 2022 году получила грант на развитие птицеводческого хозяйства яичного направления на тысячу голов.



«Мы уже несколько лет разводим кур. Полсотни несушек сполна обеспечивали семью свежими домашними яйцами. Со временем решили расширяться. Построили птичник, оснастили его всем необходимым. Только за первый месяц работы птичника мы получили более 18 тысяч яиц. В планах достичь больших масштабов в развитии фермерского хозяйства, ведь натуральный продукт, выращенный в плодовитой черноземной почве нашего региона не сравним с импортом», - отметил Игорь Иванович.



Для дальнейшего развития фермерского хозяйства и получения новых прикладных и теоретических знаний подали заявку на участие в образовательном проекте «Школа фермера». В 2023 году фермеры установили теплицу, в ней они планируют круглогодично выращивать огурцы и зеленый лук.



«Развитие фермерских хозяйств в настоящее время является одним из приоритетных направлений работы не только в Тамбовской области, но и в целом по стране. Проект Россельхозбанка «Школа фермера» в значительной степени помогает начинающим и действующим аграриям в реализации их проектов и повышении квалификации. Уверена, что все те знания, которые выпускники приобрели в рамках проекта «Школа фермера» помогут расширить свой бизнес, либо открыть собственное дело с нуля», - отметила Елена Шарова.



«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.



За время существования проекта в Тамбовской области дипломы получили 84 выпускника Школы фермера. Семь лучших студентов получили гранты от Россельхозбанка и направили их на развитие собственного дела.



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2SDnjdX6skL В Тамбовской области состоялся выпускной слушателей третьего в регионе этапа масштабного образовательного проекта «Школа фермера». По инициативе Россельхозбанка лучшему студенту проекта решено выделить грант. В торжественной церемонии награждения приняли участие Директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова и Заместитель министра сельского хозяйства Тамбовской области Елена Иванникова.Третья волна обучения стартовала в апреле 2023 года, а завершилась в июле. Число слушателей, поступивших на третий в регионе поток проекта, стало рекордным - 38 человек. Студенты обучались востребованному и перспективному направлению для местного агропромышленного комплекса: «Овощеводство открытого и закрытого грунта».По итогам решения конкурсной комиссии по отбору претендентов на предоставление грантовой поддержки от Россельхозбанка получателям стал Игорь Иванович Бесперстов, житель Тамбовского района. Cемья Бесперстовых в 2022 году получила грант на развитие птицеводческого хозяйства яичного направления на тысячу голов.отметил Игорь Иванович.Для дальнейшего развития фермерского хозяйства и получения новых прикладных и теоретических знаний подали заявку на участие в образовательном проекте «Школа фермера». В 2023 году фермеры установили теплицу, в ней они планируют круглогодично выращивать огурцы и зеленый лук.- отметила Елена Шарова.«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.За время существования проекта в Тамбовской области дипломы получили 84 выпускника Школы фермера. Семь лучших студентов получили гранты от Россельхозбанка и направили их на развитие собственного дела.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.2SDnjdX6skL



