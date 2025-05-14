Россельхозбанк и Фонд «Защитники отечества» объединились по вопросу поддержки ветеранов СВО Тамбовской области 0 В тамбовском отделении Фонда «Защитники Отечества» состоялся круглый стол по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Одним из вариантов адаптации и смены вида деятельности для демобилизовавшихся может стать проект Россельхозбанка (РСХБ) «Школа фермера», который предполагает

В Тамбове стартовала международная конференция по вопросам права и суверенитета 0 В технопарке «Вернадский» открылась Международная научно-практическая конференция «Суверенное государство и национальное право в условиях глобальной трансформации». Мероприятие организовано Тамбовским государственным техническим университетом при участии Уральского отделения РАН, Кыргызского

В двух районах Тамбовской области назначены новые прокуроры 0 По приказам генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в Тамбовской области назначены новые руководители прокуратур двух муниципалитетов. Александр Безгин возглавил прокуратуру Ржаксинского района, а Игорь Жилкин стал прокурором Гавриловского района. Об этом сообщили в пресс-службе

Администрация Никифоровского округа выплатит 28,6 млн рублей за экологический ущерб 0 Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, подтвердив обязанность администрации Никифоровского округа Тамбовской области компенсировать ущерб, нанесённый почвам. Сумма выплат составит 28,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном

Очередной иск о банкротстве: на компанию «Дормострой» вновь подан финансовый иск 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступило новое заявление о признании несостоятельности (банкротства) ООО «Дормострой» — дорожной компании, принадлежащей предпринимателю Арарату Юзбашяну. С иском выступила индивидуальный предприниматель из Иванова Сусанна Акопян, требующая взыскать с

В Мичуринске открыли мемориальную доску павшему бойцу Алексею Мантрову 0 У здания средней школы № 15 города Мичуринска состоялось торжественное мероприятие в память о герое специальной военной операции — Алексее Андреевиче Мантрове. В этот день школа, где учился Алексей, стала местом глубокой скорби и уважения к его подвигу: здесь была открыта мемориальная доска в

Компания «Компьюлинк инфраструктура ТО» оказалась на грани банкротства: иск на полмиллиарда рублей 0 В арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Инициатором иска выступила материнская структура — ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура», требующая взыскать с дочернего предприятия более 503 миллионов рублей.

Мичуринские ветераны Афганистана почтили память павших на площади Славы в День Победы 0 День Победы остаётся самым значимым праздником для всех поколений нашей страны. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием в истории, в котором советский народ проявил небывалое мужество и самопожертвование. И спустя десятилетия, в современных военных конфликтах — в Афганистане, Чечне,

В Тамбовской области из-за заморозков погибло более 20 тысяч гектаров посевов 0 Конец апреля принёс в Тамбовскую область возвратные заморозки, которые нанесли ущерб сельскому хозяйству. По данным пресс-службы регионального правительства, в результате похолодания пострадали посевы на площади около 21 тысячи гектаров. Однако, как заверили власти, почти все утраченные

Бывшего директора «Тамбовской строительной компании» осудили за попытку хищения 23 миллионов рублей 0 В Октябрьском районном суде Тамбова завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-гендиректора ООО «Тамбовская строительная компания» Елены Болотиной. Суд признал её виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, подсудимой

Уроки мужества и памяти для будущих поколений 0 Ветераны боевых действий Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжают вносить весомый вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи. Эти люди — не просто герои былых времён, а настоящие наставники

В Мичуринском округе открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО Ярославе Елфимове 0 В праздничные майские дни в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области состоялось открытие новых мемориальных досок в память о воинах, павших в ходе специальной военной операции. Эти мероприятия стали частью патриотической и мемориальной работы, которую активно ведёт местное отделение

В Тамбове стартовал XVIII театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова 0 11 мая в Тамбове состоялось торжественное открытие XVIII ежегодного театрального фестиваля имени Николая Хрисанфовича Рыбакова, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием вечера стала постановка «OPUS 40. Бесприданница» (16+), которую представил Национальный

Историческое здание бывшей синагоги в Тамбове могут передать еврейской общине 0 Власти Тамбова рассматривают возможность передачи здания бывшей синагоги, расположенного на улице Ленинградской, 42, в распоряжение местной еврейской общины. Об этом сообщил сити-менеджер Максим Косенков на одном из оперативных совещаний городской администрации. По его словам, инициативу проявили

Экс-министр здравоохранения Тамбовской области стала фигурантом уголовного дела 0 Бывший глава регионального Минздрава Екатерина Юнькова оказалась в центре уголовного расследования. Как сообщает РИА «ТОП68» со ссылкой на источник в правительстве Тамбовской области, уголовное дело было возбуждено по итогам проверки, проведённой правоохранительными органами.

Сотрудницу нотариальной конторы в Тамбове осудили за мошенничество в 15 эпизодах 0 В Первомайском районном суде вынесен приговор по делу о мошенничестве, фигурантом которого стала бывшая сотрудница одной из нотариальных контор Тамбова. Женщина признана виновной в совершении пятнадцати эпизодов обмана клиентов и приговорена к трём годам лишения свободы условно с аналогичным

В Сосновском округе отремонтировали гидроузел для регулирования уровня воды в пруду 0 В районе села Челнаво-Дмитриевское Сосновского округа завершены работы по замене запорной арматуры донного водосброса на одном из местных прудов. Ремонтные мероприятия провело Тамбовское водное хозяйство в рамках планового технического обслуживания гидротехнических сооружений, находящихся в

Суд признал незаконной застройку на берегу Цны в Тамбовском районе 0 Продолжается разбирательство по фактам незаконного освоения прибрежной территории в районе посёлка Заречье Тамбовского района. Суд удовлетворил исковые требования районной прокуратуры, постановив признать незаконным образование земельных участков в пределах береговой полосы реки Цны. В ходе

В Тамбове утвердили проект нового девятиэтажного дома на улице Научной 0 Администрация Тамбова согласовала внешний облик ещё одного жилого дома, который планируется возвести по адресу: улица Научная, 14А. Проект реализует компания ООО «СЗ «ЖК-Рахманинов», входящая в состав строительной группы «Мегаполис». Контрольный пакет (51%) в фирме принадлежит заместителю

Ветерану Великой Отечественной войны вручили награду от Следственного комитета в Тамбове 0 В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Тамбовской области состоялось торжественное вручение памятной ведомственной награды ветерану Александру Тимофеевичу Храмцову. Награду вручил лично глава регионального следственного управления Александр Полшаков, зачитавший также