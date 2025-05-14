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Россельхозбанк и Фонд «Защитники отечества» объединились по вопросу поддержки ветеранов СВО Тамбовской области
Вчера, 16:17
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В тамбовском отделении Фонда «Защитники Отечества» состоялся круглый стол по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Одним из вариантов адаптации и смены вида деятельности для демобилизовавшихся может стать проект Россельхозбанка (РСХБ) «Школа фермера», который предполагает профессиональную переподготовку в сфере сельского хозяйства для всех желающих в короткие сроки.
РСХБ готов поддержать защитников Отечества и членов их семей в желании связать свое будущее с развитием собственного агропредприятия. Так, банк запустил сразу несколько проектов для ветеранов СВО:
· обучение в «Школе фермера»
· трудоустройство в Россельхозбанке
· лекции по финансовой грамотности
«Мы работаем в тесном взаимодействии с Фондом «Защитники Отечества» и считаем эту работу очень важной и нужной. Помощь в трудоустройстве, реабилитация, интеграция участников специальной военной операции в мирную жизнь – общегосударственная задача, в которой участвует банк», - отметила директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова.
Помимо этого, участниками встречи запланированы мероприятия, в ходе которых ветераны СВО могут узнать об эффективном управлении финансовыми средствами, повысить финансовую грамотность, узнать о способах защиты от мошенников и многих других инструментах защиты средств и вложениях капитала.
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