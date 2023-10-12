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В Тамбове открыли новый филиал фонда «Защитники Отечества»

Вчера, 09:29
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В Тамбове открыли новый филиал фонда «Защитники Отечества»Филиал Государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" в Тамбовской области открыл новое место для физической и психологической реабилитации ветеранов СВО и членов их семей. Это современное учреждение находится в центре Тамбова, по адресу улица Базарная, дом 104.

На церемонии открытия присутствовали генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва и глава Тамбовской области Максим Егоров.

Тамбовская область стала одним из первых регионов России, где были открыты филиалы фонда во всех муниципальных образованиях. Напомним, что фонд был создан в России по указу Президента РФ Владимира Путина в апреле этого года. Региональная команда подошла к организации филиала и представительств фонда в муниципалитетах с особым вниманием. Для этой цели были выделены и оборудованы специальные кабинеты, чтобы обеспечить удобство для обращения к социальным координаторам и решения возникающих вопросов.

Работа фонда ориентирована на индивидуальное сопровождение, когда необходимо быстро реагировать на конкретные проблемы. Это включает в себя медицинскую и социальную реабилитацию, предоставление лекарств, психологическую поддержку, а также предоставление технических средств для реабилитации и санаторно-курортное лечение. Важно отметить, что фонд не дублирует функции государственных органов, а предоставляет дополнительную поддержку. Таким образом, ветераны могут получить дополнительную реабилитацию, не включенную в государственные программы.

Фото: Алексей Бучнев (ТОП68)
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