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Россельхозбанк представил инструменты образовательной поддержки на ярмарке вакансий Мичуринского ГАУ
Сегодня, 13:45
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В Мичуринском ГАУ прошла ярмарка вакансий – ежегодное мероприятие, где студенты получают уникальную возможность лично встретиться с представителями ведущих компаний отрасли, узнать об актуальных вакансиях, завести полезные знакомства и оставить свое резюме.
Заинтересованность в выпускниках вуза проявили более 40 работодателей Московской, Саратовской, Липецкой и Тамбовской областей. Среди них были крупные сельскохозяйственные и промышленные холдинги, организации финансовой сферы, образования, общественных предприятий. Тамбовский филиал Россельхозбанка (РСХБ) на выставочном стенде презентовал инструменты образовательной поддержки, реализуемые банком.
«Мы стремимся создать комфортную и эффективную среду для развития талантов молодого поколения на благо нашей страны. Как опорный Банк АПК мы заинтересованы в привлечении в сельское хозяйство как можно больше молодых и квалифицированных специалистов, вдохновленных работой в отрасли. Одним из решений этой задачи стало создание карьерной платформы РСХБ «Я в Агро», – отметила директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова.
На платформе размещены более 33 тысяч резюме агроспециалистов различных направлений со всей страны. Предприниматель, собственник КФХ может привлечь на работу понравившегося сотрудника, закрыв таким образом кадровый вопрос. По Тамбовской области на ресурсе представлено 528 вакансий.
Основными направлениями сотрудничества Россельхозбанка и Мичуринского государственного аграрного университета являются организация практики студентов вуза в подразделениях банка, участие лучших студентов вуза в стипендиальной программе, реализация кампусного и зарплатного проектов, а также уникальный образовательный проект «Школа фермера». За время реализации проекта Россельхозбанк в Тамбовской области реализовал четыре потока «Школы фермера», подготовив более 100 квалифицированных аграриев.
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