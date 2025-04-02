Россельхозбанк представил инструменты образовательной поддержки на ярмарке вакансий Мичуринского ГАУ 0 В Мичуринском ГАУ прошла ярмарка вакансий – ежегодное мероприятие, где студенты получают уникальную возможность лично встретиться с представителями ведущих компаний отрасли, узнать об актуальных вакансиях, завести полезные знакомства и оставить свое резюме.

Тамбовская кондитерская фабрика «Такф» завершила 2024 год с убытками на фоне роста себестоимости и снижения выручки 0 ОАО «Кондитерская фирма "Такф"», базирующееся в Тамбове и входящее в структуру холдинга «Объединенные кондитеры» группы «Гута», по итогам 2024 года зафиксировало чистый убыток в размере 13 миллионов рублей. Это следует из данных бухгалтерской отчетности, представленной компанией. Финансовые

В Тамбовской области специалисты Росприроднадзора проведут оценку ущерба окружающей среде после разлива удобрений 0 Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора инициировало проверку по факту загрязнения почвы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 25 марта на 561-м километре федеральной трассы «Р-22 Каспий» в Тамбовской области.

В органах прокуратуры Тамбовской области — кадровые перестановки 0 В Тамбовской области произведена плановая ротация в руководящем составе органов прокуратуры. Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации, прокурором Умётского района назначен старший советник юстиции Альберт Анатольевич Новиков, а прокурором Рассказовского межрайона — советник

Ветераны боевых действий продолжают оказывать поддержку участникам СВО 0 Ветераны местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжают оказывать помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Уже четвёртый год подряд они собирают и доставляют бойцам приборы, оборудование,

Завершение отопительного сезона в Тамбове откладывается из-за нестабильной погоды 0 В Тамбове возможное завершение отопительного сезона будет отложено. Согласно нормативам, отключение отопления производится, если среднесуточная температура воздуха стабильно превышает +8 °C в течение пяти суток. Однако в этом году погодные условия остаются нестабильными.

В Кирсанове возбуждено уголовное дело по факту использования подложных документов при заключении муниципального контракта 0 Кирсановская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства при заключении муниципального контракта в рамках нацпроекта «Демография». В июле 2024 года был заключён контракт на строительство модульного здания для создания семейного многофункционального центра в городе Кирсанове.

«Газпром межрегионгаз Тамбов» вновь требует деньги с МУП «Тамбовтеплосервис» 0 ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» подало очередной иск в Арбитражный суд Тамбовской области. На этот раз газовики требуют от муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» 140,9 миллиона рублей. Причины обращения в суд пока не раскрываются — заявление находится на стадии принятия к производству.

Суд обязал Минздрав Тамбовской области компенсировать пенсионеру более 200 тысяч рублей за лекарства 0 В Тамбовской области завершилось судебное разбирательство, инициированное прокуратурой Октябрьского района, по делу о компенсации расходов на лекарства для 50-летнего инвалида. Мужчине, который ранее регулярно получал жизненно необходимые препараты по льготе, в декабре 2024 года пришлось

В Дмитриевке растёт свалка, несмотря на судебные решения: ущерб природе может быть недооценён 0 Жители посёлка Дмитриевка в Никифоровском округе Тамбовской области вновь обратились к СМИ из-за несанкционированной свалки, о которой известно уже более двух лет. Несмотря на решение суда о компенсации ущерба, мусор продолжает скапливаться, а масштабы загрязнения растут. В распоряжении редакции

Тамбов может выплатить свыше 133 млн рублей бывшему концессионеру за теплосети 0 Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» о компенсации расходов, понесённых компанией в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения. Согласно решению, из бюджета города может быть выплачено более 133 миллионов рублей.

После гибели двух детей в Тамбове в регионе начнут масштабные проверки газового оборудования 0 Власти Тамбовской области приняли решение о проведении комплексной проверки газового оборудования на фоне трагедии, произошедшей в минувшие выходные. Этот вопрос стал ключевым на оперативном совещании, которое 31 марта провёл врио губернатора Евгений Первышов.

Администрация Тамбова пытается оспорить решение о ремонте дома Нарышкиных 0 Вокруг дома Нарышкиных, расположенного в самом центре Тамбова на улице Советской, 80, вновь разгорается конфликт. Здание, признанное памятником архитектуры, продолжает разрушаться после пожара, произошедшего два года назад. Несмотря на решение арбитражного суда, обязавшего городскую администрацию

Евгений Первышов проверил реконструкцию плотины в районе Пригородного леса 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провёл выездную проверку хода реконструкции плотины на реке Цне в районе Пригородного леса. Здесь завершён сбор временной перемычки, благодаря которой в этом сезоне удастся поддерживать необходимый уровень воды в реке.

В Тамбове потратят 12 миллионов рублей на праздничное оформление ко Дню Победы 0 Администрация Тамбова объявила закупку элементов праздничного оформления ко Дню Победы. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 12 миллионов рублей в рамках программы «Формирование современной городской среды». Аукцион состоится 4 апреля, а поставка всех декораций должна быть завершена до 29

В Тамбове два ребёнка погибли от отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело 0 30 марта в одной из квартир на 2-м Почтовом проезде в Тамбове обнаружены тела двух малолетних детей — четырёхлетнего мальчика и месячного младенца. По предварительной версии, трагедия произошла из-за отравления угарным газом.

В Тамбовской области инициированы внеплановые проверки крупнейших компаний региона 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о проведении внеплановых контрольных мероприятий в отношении ряда ключевых предприятий региона. Поводом для такой инициативы стало обращение врио главы области Евгения Первышова. Контроль за проверками возложен на Контрольно-счётную палату

В Тамбове обсудили перспективы детского летнего отдыха 0 На заседании трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, прошедшем в Тамбове, одним из главных вопросов стала организация летнего отдыха для детей. В обсуждении принял участие депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров.

В Тамбовской области узаконили эвтаназию агрессивных и смертельно больных бездомных животных 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли законопроект № 914, касающийся обращения с животными без владельцев. Одним из ключевых положений документа стало введение понятия «пункт временного содержания животных», где в исключительных случаях будет разрешена эвтаназия особо опасных особей.

Больница в Кирсанове оштрафована за невыплату компенсации уволенному сотруднику 0 Кирсановская межрайонная прокуратура выявила нарушение трудовых прав в районной больнице. Установлено, что при увольнении одному из сотрудников не выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск, как того требует трудовое законодательство.