|
В Тамбовской области в четвертый раз открылась «Школа фермера» от Россельхозбанка
Сегодня, 16:58
Комментариев: 0
Версия для печати
19 сентября в Тамбовской области в четвертый раз началось обучение в «Школе фермера». Образовательный проект Россельхозбанка, министерства сельского хозяйства Тамбовской области, регионального информационно-консультационного центра поддержки АПК и Мичуринского государственного аграрного университета подготовит 25 человек по специальности: «Птицеводство». Через 2,5-3 месяца студентам предстоит защитить бизнес-планы перед экспертной комиссией, получить дипломы о профессиональной переподготовке и начать создавать новые объекты сельского хозяйства.
«Сегодня фермеры являются драйвером развития сельских территорий, но часто нехватка знаний мешает им построить эффективный прибыльный бизнес. Важнейшей задачей, без решения которой невозможно эффективное развитие отрасли, является обеспечение кадрами. Сельское хозяйство становится все более наукоемкой отраслью и нуждается в специалистах самой высокой квалификации. «Школа фермера» помогает аграриям получить эти навыки и знания», – отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.
В новом потоке «Школы фермера» участвуют 50 субъектов РФ, в том числе 15 – впервые. Общее количество студентов превышает 1100 человек.
За предыдущие три потока в Тамбовской области «Школа фермера» уже подготовила 84 квалифицированных агрария для местного АПК.
С сентября 2020 года РСХБ запустил поток обучения в «Школе фермера» в 10-й раз. За предыдущие 9 волн прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве свыше 6500 человек. С учётом новых для проекта субъектов проект охватил уже 81 регион, включая все субъекты Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.
ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
токен 2SDnjc5vvKL
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.