В Тамбове бывшего начальника вокзала будут судить за хищение и подлог 0 В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника железнодорожного вокзала. Его обвиняют в хищении имущества и мошенничестве, сообщили в региональном управлении СК России. По данным следствия, в 2024–2025 годах он похитил имущество, находившееся в его ведении, а

«Вердикт»: крупнейшие рестораны Тамбова резко нарастили выручку и прибыль 0 Крупные заведения общепита в Тамбове по итогам 2025 года показали заметный рост выручки и прибыли. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», проанализировавшее бухгалтерскую отчётность предприятий. Лидером по выручке остаётся ресторан «Бирлогово» (ООО «Дублин») — показатель вырос до 357 млн

Тамбовский священник провёл пасхальное богослужение для бойцов в зоне СВО 0 Православные верующие по всему миру отметили Пасху — один из главных христианских праздников. Торжественные мероприятия прошли и в зоне проведения специальной военной операции, где службу для добровольцев провёл иерей Дмитрий Быков — участник СВО и представитель Мичуринского отделения «Российского

Суд обязал администрацию Мордовского округа выплатить подрядчику более 3,4 млн рублей 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с администрации Мордовского округа Тамбовской области более 3,4 млн рублей в пользу подрядчика. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Спор возник из-за контракта на ремонт дороги. Работы по нему выполнило липецкое ООО

Глава СК поручил ускорить дело о жилье для сироты из Мичуринска 0 Житель Мичуринска, оставшийся без попечения родителей, пожаловался председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на отсутствие положенного жилья. Как сообщается, молодой человек состоит на учёте с 2018 года, но до сих пор не получил квартиру. Сейчас он вынужден снимать комнату в

В Тамбовской области стало меньше лишений родительских прав 0 В Тамбовской области в 2025 году снизилось число родителей, лишённых или ограниченных в родительских правах — на 26%. Об этом сообщили на совещании органов опеки и попечительства. При этом увеличилось количество случаев, когда родители смогли восстановить свои права на детей — рост составил 21,4%.

Аналитика «Вердикта»: выручка тамбовских гостиниц WFG резко снизилась в 2025 году 0 Тамбовские гостиницы, входящие в структуру гостинично-ресторанного холдинга We Family Group (WFG), по итогам 2025 года показали заметное ухудшение финансовых показателей. К такому выводу пришло деловое издание «Вердикт», проанализировав бухгалтерскую отчётность компаний. Наиболее существенное

При пожаре в многоэтажке на Астраханской в Тамбове погибли два человека 0 В Тамбове произошёл пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Астраханской, в результате которого погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы, после чего на место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как

В Тамбовской области в 2026 году отремонтируют шесть районных больниц и построят 10 новых медпунктов 0 В Тамбовской области в 2026 году капитальный ремонт проведут сразу в шести районных больницах, одновременно с этим в регионе планируют построить десять новых медицинских объектов. О таких планах сообщил глава региона Евгений Первышов. Работы затронут Никифоровскую и Староюрьевскую центральные

В Тамбове сорвался конкурс на строительство дорог и коммуникаций за 280 млн рублей 0 В Тамбове не удалось провести конкурс на строительство инженерной инфраструктуры и дорог в районе улицы имени Павла Строганова. На торги не поступило ни одной заявки, сообщили на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составляла 280 млн рублей. Работы планировалось выполнить с мая по

В Тамбове начали восстанавливать набережную после ремонта коллектора 0 В Тамбове приступили к восстановлению благоустройства на набережной реки Цны после реконструкции канализационного коллектора. Об этом сообщили в компании «РКС-Тамбов». Сейчас специалисты ведут подготовительные работы — вывозят лишний грунт и готовят территорию к планировке. Далее предстоит

В Тамбове решили пока не отключать отопление из-за похолодания 0 В Тамбове отопительный сезон решили продлить из-за ожидаемого похолодания и дождей. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков по итогам совещания с коммунальными службами. По его словам, пока принято решение не отключать отопление в течение ближайшей недели. Окончательную дату

Хоботово и Платоновку могут признать населёнными пунктами трудовой славы 0 В Тамбовской области сразу два населённых пункта могут получить почётное звание «Населённый пункт трудовой славы». Соответствующий проект постановления правительство региона внесло в областную думу. Речь идёт о посёлке Хоботово Первомайского округа и селе Платоновка Рассказовского округа. Как

По делу экс-судьи Дробышевой прокуратура запросила миллионный штраф 0 В Тамбовском областном суде 9 апреля прошли прения сторон по делу бывшей судьи Елены Дробышевой. Как сообщает «Вердикт», обвинение предложило назначить штраф в размере 1 млн рублей, тогда как защита заявила об отсутствии оснований для уголовной ответственности. Бывшую судью обвиняют по десяти

Арбитражный суд рассмотрит иск пороховому заводу в Котовске на 63,7 млн рублей 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск к «Тамбовскому пороховому заводу» на сумму 63,7 млн рублей. Заявление подало местное ООО «Продснабстрой», следует из данных судебной картотеки. Суд уже принял иск к производству. Предварительное заседание назначено на 28 апреля. Компания требует

Тамбовчанам напомнили, куда нельзя выбрасывать ветки и листву 0 С приходом весны в Тамбове началась активная уборка дворов и приусадебных участков. Вместе с этим жителям напомнили: ветки, листья, трава, ботва и земля не должны попадать в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов. В АО «Тамбовская сетевая компания» пояснили, что такие отходы быстро заполняют

В Тамбове начали подготовку к благоустройству набережной Студенца с экологического субботника 0 В Тамбове стартовала подготовка к масштабному благоустройству набережной реки Студенец. Первый этап работ — расчистка русла и прибрежной территории — начался с экологического субботника. В уборке приняли участие сотрудники «Тамбовской сетевой компании», специалисты регионального министерства

За махинации с земельными участками в Тамбовском округе будут судить экс-главу Комсомольского сельсовета 0 Бывшую главу администрации Комсомольского сельсовета в Тамбовском округе будут судить за незаконное предоставление земельных участков. Об этом сообщили в прокуратуре области. По данным следствия, с 2016 по 2023 годы она передала своим родственникам и знакомым 18 участков под личное подсобное

Жителя Моршанска приговорили к 18 годам колонии за госизмену и финансирование терроризма 0 Суд вынес приговор жителю Моршанска Тамбовской области, признав его виновным в государственной измене, финансировании терроризма и призывах к экстремизму. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчине назначено 18 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, затем — в колонии

В Тамбовскую область назначен новый руководитель регионального СК — Андрей Степанов 0 В Тамбовской области назначен новый исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СК России — им стал Андрей Степанов. Он уже приступил к работе, сменив на этом посту Андрея Чапанова. Степанов работает в правоохранительных органах более 20 лет. Начинал карьеру в прокуратуре, затем