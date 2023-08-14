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» » Экс-чиновники предстанут перед судом за выдачу поддельных удостоверений

Экс-чиновники предстанут перед судом за выдачу поддельных удостоверений

Сегодня, 10:14
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Расследование уголовного дела, касающегося бывших должностных лиц, которые ранее занимали позиции начальника и главного госинспектора в региональном управлении технического надзора департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) в Тамбове завершено.

Им предъявлены обвинения в использовании своих служебных полномочий в ущерб интересам службы. Один из инспекторов также обвинен в совершении служебного подлога. По версии следствия, обвиняемые предоставили двум гражданам поддельные удостоверения тракториста-машиниста. По данным следствия, эти граждане не проходили соответствующего обучения и не сдавали соответствующий экзамен.

После предоставления копий обвинительного заключения, уголовное дело будет передано в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
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Экс-чиновники предстанут перед судом за выдачу поддельных удостоверений

Сегодня, 10:14
0
Расследование уголовного дела, касающегося бывших должностных лиц, которые ранее занимали позиции начальника и главного госинспектора в региональном управлении технического надзора департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) в Тамбове завершено.

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