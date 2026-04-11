«Вердикт»: крупнейшие рестораны Тамбова резко нарастили выручку и прибыль
Сегодня, 18:06
Крупные заведения общепита в Тамбове по итогам 2025 года показали заметный рост выручки и прибыли. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», проанализировавшее бухгалтерскую отчётность предприятий.
Лидером по выручке остаётся ресторан «Бирлогово» (ООО «Дублин») — показатель вырос до 357 млн рублей. Существенно увеличилась и прибыль компании.
Сильный рост показала сеть «Додо Пицца» (ООО «Магия вкуса»), которая поднялась в рейтинге и увеличила выручку более чем в три раза — до 313 млн рублей.
В тройку лидеров также вошёл ресторан «Огонь», продемонстрировавший один из самых высоких темпов роста — выручка выросла почти в 20 раз.
Рост показали и другие известные заведения — «Пицца&Паста», «Хлеб&Винотека», «Итальянский дворик».
При этом ситуация на рынке остаётся неоднозначной. Некоторые кафе и рестораны завершили год с убытками, несмотря на высокую выручку.
В целом, как отмечает «Вердикт», ресторанный бизнес остаётся одним из самых сложных и непредсказуемых: многое зависит от расположения, концепции и управления заведением.
