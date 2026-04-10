Аналитика «Вердикта»: выручка тамбовских гостиниц WFG резко снизилась в 2025 году



Наиболее существенное снижение зафиксировано у парк-отеля Ples (ООО «Плес»). Его выручка сократилась на 53% — до 108 млн рублей, а прибыль упала сразу на 84% — с 56 млн до 8,9 млн рублей. Одновременно компания сократила штат сотрудников с 27 до 17 человек, снизился и уровень средней заработной платы.



Похожая динамика отмечается у гостиницы «Театральная». По данным «Вердикта», её выручка уменьшилась на 40%, а прибыль — на 75%, составив 145 и 14 млн рублей соответственно. Численность персонала также сократилась — на 19 человек, при этом средняя зарплата, напротив, выросла.



С «Театральной» связаны и другие активы холдинга, включая отель «Муром» во Владимирской области и мичуринский отель Gerasimov. При этом структура владения бизнесом частично пересекается с компанией «ЭПЛ», учредителем которой является родственница одного из бенефициаров WFG.



Интересно, что на фоне снижения показателей гостиничного сегмента компания «ЭПЛ», работающая в сфере общественного питания, продемонстрировала противоположную динамику. Её выручка выросла более чем в четыре раза — до 162 млн рублей, а прибыль увеличилась в 30 раз — до 41 млн рублей.



В «Вердикте» отмечают, что WFG управляет не только гостиницами, но и сетью из десяти ресторанов и кафе. Деятельность холдинга также связывают с инвестициями со стороны «Сабуровского комбината хлебопродуктов», входящего в агрохолдинг «Агрополис “Сабурово”».



Сейчас структуры WFG и СКХ реализуют совместный проект — реконструкцию здания бывшего кардиологического санатория рядом с усадьбой Асеевых под четырёхзвёздочный отель. Объём инвестиций оценивается в 1 млрд рублей.



