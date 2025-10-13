|
Рядом с усадьбой Асеева появится новый четырёхзвёздочный отель и обновлённый парк
В Тамбове рядом с исторической усадьбой Асеева к весне 2026 года откроется современный четырёхзвёздочный отель. Здание бывшего кардиологического санатория, расположенное неподалёку от особняка, сейчас проходит капитальный ремонт.
Новый владелец объекта — холдинг WEFAMILYGROUP, известный в регионе своими гостиничными и ресторанными проектами: парк-отелем PLES с рестораном «Марфа», гостиницей «Театральная» и кафе «Буфет», отелем GERASIMOV с рестораном Shamparen, а также кондитерской «Опера» и рестораном «Pro Плов».
Как сообщили представители компании, открытие отеля запланировано на апрель 2026 года. В нём будет 40 номеров и четыре отдельные апартамента для гостей с детьми. Стоимость проживания стартует от 8 тыс. руб. в сутки.
Холдинг также планирует взять в аренду и благоустроить прилегающий парк Асеевской усадьбы: обустроить дорожки, установить скамейки, арт-объекты и создать лужайки для отдыха.
Кроме того, инвестор намерен восстановить старинное здание бывшей конюшни на территории парка. Сейчас оно используется под гаражи, но после реставрации там появится арт-пространство и городское бистро. Таким образом, историческая зона Асеева получит новое туристическое дыхание.
