В Тамбове под снос могут пойти надстройки бывшего санатория в усадьбе Асеевых, а не кафе «Прачечная»
Вчера, 18:19
Картографические сервисы иногда подбрасывают журналистам неприятные сюрпризы — и на этот раз в ловушку попал не только «Вердикт», но и наша редакция, ранее допустившая неточность в указании объекта. Как выяснилось, по адресу Тамбов, ул. Набережная/Гоголя, 22/1 расположено не только кафе «Прачечная», но и здание бывшего кардиологического санатория в усадьбе Асеевых, где сейчас идёт реконструкция.
Именно это здание стало предметом иска администрации Тамбова, требующей демонтировать возведённую надстройку. «Вердикт» уточнил: речь идёт о четвёртом этаже, появившемся над корпусом санатория, который инвесторы перестраивают под четырёхэтажный отель, планировавшийся к открытию весной 2026 года.
В департаменте по госохране ОКН пояснили, что на территории усадьбы Асеевых запрещено изменять объёмно-пространственные параметры существующих капитальных строений. Соответственно, дополнительный этаж подпадает под определение самовольной надстройки и подлежит демонтажу.
Ответчиком по иску выступает ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов». Третьи лица — ООО «Гостиница “Театральная”» и профильный департамент по охране ОКН. Напомним, ранее гендиректор гостиницы Александр Воротников был оштрафован на 20 тыс. руб. (ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ) за начало реконструкции без надлежащего разрешения.
Мы приносим читателям извинения за ранее допущенную неточность и будем следить за судебным процессом.
