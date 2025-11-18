Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

В Тамбове под снос могут пойти надстройки бывшего санатория в усадьбе Асеевых, а не кафе «Прачечная»

В Тамбове под снос могут пойти надстройки бывшего санатория в усадьбе Асеевых, а не кафе «Прачечная»

Вчера, 18:19
Картографические сервисы иногда подбрасывают журналистам неприятные сюрпризы — и на этот раз в ловушку попал не только «Вердикт», но и наша редакция, ранее допустившая неточность в указании объекта. Как выяснилось, по адресу Тамбов, ул. Набережная/Гоголя, 22/1 расположено не только кафе «Прачечная», но и здание бывшего кардиологического санатория в усадьбе Асеевых, где сейчас идёт реконструкция.

Именно это здание стало предметом иска администрации Тамбова, требующей демонтировать возведённую надстройку. «Вердикт» уточнил: речь идёт о четвёртом этаже, появившемся над корпусом санатория, который инвесторы перестраивают под четырёхэтажный отель, планировавшийся к открытию весной 2026 года.

В департаменте по госохране ОКН пояснили, что на территории усадьбы Асеевых запрещено изменять объёмно-пространственные параметры существующих капитальных строений. Соответственно, дополнительный этаж подпадает под определение самовольной надстройки и подлежит демонтажу.

Ответчиком по иску выступает ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов». Третьи лица — ООО «Гостиница “Театральная”» и профильный департамент по охране ОКН. Напомним, ранее гендиректор гостиницы Александр Воротников был оштрафован на 20 тыс. руб. (ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ) за начало реконструкции без надлежащего разрешения.

Мы приносим читателям извинения за ранее допущенную неточность и будем следить за судебным процессом.
Саратовский мост под Кирсановом остаётся в центре внимания: вопросы к подрядчику остаются без ответов
Вчера, 16:11

Вчера, 16:11
0
Ситуация вокруг так называемого Саратовского моста через реку Ворону в Кирсановском округе продолжает вызывать широкий резонанс. Напомним, 15 ноября движение по мосту было полностью перекрыто после того, как один из пролётов сместился от центральной оси примерно на 20 см. Информация о ЧП

В Мичуринске открыли мемориальные доски в память о погибших участниках СВО
Вчера, 14:37

Вчера, 14:37
0
Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций продолжает работу по увековечиванию памяти погибших земляков. 14 ноября в Мичуринске состоялась церемония открытия мемориальных досок в честь Алексея Добрынина и Кирилла Часовских, погибших в зоне

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО
Вчера, 12:45

Вчера, 12:45
0
О такой мере социальной поддержки участников СВО, как предоставление бесплатной путевки в реабилитационные центры СФР рассказала в интервью управляющий Отделением СФР по Тамбовской области Наталья Шабанова.

Делегация Тамбовской области принимает участие в международном форуме «Транспортная неделя-2025» в Москве
18 ноября 2025

18 ноября 2025
0
В Москве открылся XIX международный форум «Транспортная неделя-2025», в работе которого участвует делегация Тамбовской области во главе с губернатором Евгением Первышовым. Мероприятие, организованное Минтрансом России, собрало более 4,5 тыс. участников — представителей федеральных и региональных

За опоздание тамбовских автобусов с поставщика требуют 9 миллионов
18 ноября 2025

18 ноября 2025
0
Городские власти Тамбова через суд требуют взыскать более 9 миллионов рублей с компании-поставщика новых автобусов, которые с большим опозданием вышли на маршруты областного центра. Иск к владимирскому ООО «Волгабас Групп» уже поступил в Арбитражный суд области. Напомним, контракт на поставку 12

Тамбовский агрохолдинг объединяется после убыточного года на фоне земельных споров
18 ноября 2025

18 ноября 2025
0
Крупный тамбовский агробизнес, связанный с предпринимателем Александром Оразлиевым, начинает масштабную реорганизацию. Компания «Агро Виста Тамбов» поглощает две другие структуры — «Агро Эдванс» и «Тамбовагропромхолдинг». Все они, по данным реестров, «прописаны» в одном кабинете на ул. Карла Маркса

Судьбу «Прачечной» в усадьбе Асеева решит арбитраж: город требует снести надстройку
18 ноября 2025

18 ноября 2025
0
Знаковый для Тамбова объект — здание бывшей прачечной в исторической усадьбе фабриканта Асеева — стал предметом судебного разбирательства. Городская администрация подала иск в Арбитражный суд с требованием снести самовольную надстройку на здании по адресу: ул. Набережная/Гоголя, д. 22/1, где сейчас

Дело о гибели рыбы в Рогатом пруду: суд допрашивает свидетелей, эксперт утверждает — рыба погибла полностью
17 ноября 2025

17 ноября 2025
0
В Арбитражном суде Тамбовской области прошло одно из самых показательных заседаний по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый. Подробный репортаж представило деловое издание «Вердикт». Прокуратура требует взыскать с Токарёвской птицефабрики более 2,86 млн руб., считая, что именно сбросы

Упрдор: восстановление моста через Ворону займёт до трёх месяцев
17 ноября 2025

17 ноября 2025
0
ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград» назвало ориентировочный срок восстановления движения по мосту через Ворону — от полутора до трёх месяцев. Информацию приводит деловое издание «Вердикт», обратившееся за официальным комментарием после происшествия. В ведомстве сообщили, что сооружение дважды проходило

В Мичуринске новый подрядчик приступил к устранению недоделок на путепроводе по улице Лаврова
17 ноября 2025

17 ноября 2025
0
На путепроводе по улице Лаврова в Мичуринске развернулись восстановительные работы: к объекту приступил новый подрядчик, которому предстоит устранить недоделки после предыдущей организации. Об этом сообщил глава города Максим Харников на своей странице в соцсети. По его словам, подрядчику

Фасад и кровлю драмтеатра в Тамбове отремонтируют за два года: на работы выделено более 114 млн рублей
17 ноября 2025

17 ноября 2025
0
В Тамбове готовятся к масштабному обновлению исторического здания драматического театра. Как сообщили в региональном правительстве, на реставрацию фасада и капитальный ремонт кровли направят 112,3 млн руб. федеральных средств и ещё 2,2 млн руб. — из бюджета области. Финансирование выделено в рамках

На трассе А-298 в Кирсановском округе сместился пролёт моста через Ворону: движение перекрыто
16 ноября 2025

16 ноября 2025
0
В Кирсановском округе полностью перекрыто движение по мосту через реку Ворона на федеральной трассе А-298. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с 15:00 15 ноября на участке дороги введено временное ограничение для всех видов транспорта из-за чрезвычайной ситуации. По данным ГИБДД,

Тамбовская область вошла в число лидеров страны по качеству проведения ЕГЭ
16 ноября 2025

16 ноября 2025
0
Тамбовщина заняла второе место в России по качеству и объективности проведения основного периода ЕГЭ и других оценочных процедур. Об этом сообщила министр образования и науки региона Татьяна Котельникова. По итогам кампании регион также оказался среди лидеров по числу стобалльников: 49 выпускников

В Тамбовской области утвердили новый прожиточный минимум: с 2026 года он вырастет до 15 719 рублей
15 ноября 2025

15 ноября 2025
0
Правительство Тамбовской области опубликовало постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2026 год. Документ размещён 14 ноября. Согласно постановлению, общий прожиточный минимум по региону составит 15 719 руб. в расчёте на душу населения — на тысячу рублей больше, чем в

Воронежское УФАС пытается вернуть в реестр недобросовестных подрядчиков компанию «Коттедж-индустрия»
15 ноября 2025

15 ноября 2025
0
История вокруг строительной компании АО «Коттедж-индустрия» получила продолжение: воронежское УФАС подало апелляционную жалобу, добиваясь отмены решения суда, который ранее исключил подрядчика из реестра недобросовестных поставщиков. Информация содержится в картотеке арбитражных дел. Компания

Губернатор Тамбовской области проведёт оперативное совещание: в повестке уборочная-2025, аварийность на дорогах и газификация соцобъектов
14 ноября 2025

14 ноября 2025
0
В понедельник, 17 ноября, в областном правительстве пройдёт очередное оперативное совещание у губернатора Евгения Первышова. Как обычно, заседание будут транслировать в прямом эфире: посмотреть его можно на сайте правительства, а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало в 10:00 (12+).

Прокурор Тамбовской области выслушал местных предпринимателей и поручил проверить озвучен

14 ноября 2025
0
В надзорном ведомстве сообщили, что прокурор Тамбовской области Андрей Кулагин провёл приём предпринимателей. Встреча прошла при участии гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей “ЗаБизнес.РФ”» Элины Сидоренко и регионального бизнес-омбудсмена Екатерины Мовчан.

В Тамбове снова вакантна должность руководитель комитета ЖКХ: Александр Шелудяков проработал на посту меньше месяца

14 ноября 2025
0
Кадровые перестановки в сфере городского хозяйства Тамбова продолжают развиваться в стремительном темпе. Пресс-служба администрации города подтвердила, что Александр Шелудяков покинул должность председателя комитета ЖКХ, проработав в ней менее месяца. С 13 ноября Шелудяков назначен директором МБУ

Апелляция вернула в силу предписание Роспотребнадзора к «Магниту» о санитарной одежде

14 ноября 2025
0
История с проверкой магазинов «Магнит» в Тамбовской области получила новый оборот: 19-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал законным предписание регионального Роспотребнадзора, обязавшее АО «Тандер» обеспечить сотрудников санитарной одеждой. Поводом к спору

В Тамбове заявили о повышении безопасности на дорогах, но водители сомневаются

13 ноября 2025
0
В Тамбове подвели первые итоги изменений в организации дорожного движения, которые были введены в августе. Городская комиссия по безопасности дорожного движения утверждает, что корректировки дали эффект: по данным Госавтоинспекции, число аварий на ряде участков уменьшилось. Речь идёт о нескольких
