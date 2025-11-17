Судьбу «Прачечной» в усадьбе Асеева решит арбитраж: город требует снести надстройку Комментариев: 0



Это место — часть усадебного комплекса Асеева, который имеет статус памятника федерального значения. Власти настаивают, что надстройка была возведена с нарушением закона. Однако у владельцев есть свой аргумент: еще в 2019 году проект реконструкции получил «добро» от экспертов. Историко-культурная экспертиза тогда заключила, что надстройка над прачечной — не историческая, а более поздняя, и ее реконструкция не вредит ценности памятника. Более того, эта надстройка существовала еще до начала работ.



Почему же город спустя годы требует сноса — пока не ясно. Основания администрации остаются загадкой для общественности.



Напомним, что один из учредителей компании-ответчика — бывший депутат Госдумы от нашего региона Александр Поляков. Кроме того, в конце прошлого года связанная с «Сабуровским комбинатом» компания была вынуждена через суд заплатить 5,8 млн рублей за долги по аренде земли в парке Асеева.



Конфликт интересов вокруг усадьбы Асеева на этом не заканчивается. В другом здании комплекса — бывшем кардиосанатории, который также принадлежит «Сабуровскому комбинату», а арендует его «Гостиница «Театральная» — уже были проблемы с законом. Руководителя гостиницы оштрафовали за незаконную реконструкцию, хотя там планируют открыть четырехзвездочный отель.



Теперь суду предстоит разобраться, должна ли исчезнуть надстройка на «Прачечной» или же у нее есть законное право на существование.



