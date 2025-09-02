|
На набережной Тамбова появится новый бизнес-центр вместо бывшей кислородной станции
Сегодня, 09:29
Как сообщает деловое издание «Вердикт», на месте заброшенной кислородной станции завода «Комсомолец» по адресу Набережная, 11 в Тамбове планируется строительство современного делового комплекса. Объявления о продаже объекта появились на популярной онлайн-площадке.
Согласно материалам, здание не будут сносить, так как оно расположено в охранной зоне, — объект ждёт реконструкция с вводом в эксплуатацию в IV квартале 2026 года. Однако, судя по представленным рендерам, будущий бизнес-центр мало чем будет напоминать старую «кислородку».
На продажу выставлен участок площадью почти 10 соток за 17,5 млн рублей. Дополнительно предлагаются помещения будущего бизнес-центра общей площадью 1 289 кв. м по цене 125 тыс. рублей за «квадрат». Общая стоимость лота оценивается примерно в 161,1 млн рублей.
В проекте предусмотрены ресторан, бар и кафе с полноценной кухней, 16 офисных кабинетов с холлом и лоджией, отдельные входы для офисной и общественной зон с ресепшеном, а также подвальные и технические помещения.
Как уточняет «Вердикт», идея коммерческого освоения площадки обсуждается уже несколько лет: ещё в 2021 году появлялись планы открыть здесь ресторан. Нынешней реконструкцией занимается компания «ТБС-Бетон».
