Перевозить к дачам в районе ТЭЦ вместо парома будет прогулочный катер 0 Принято решение по вопросу переправы в районе ТЭЦ города Тамбова, где дачники уже больше месяца не могут добраться до своих участков. Сейчас им приходится либо переправляться вплавь, либо объезжать маршрут длиной почти в 13 километров.

В Тамбове снова продают недостроенный ресторан на Набережной 0 В Тамбове снова выставили на продажу недостроенный ресторан на улице Набережной. Это здание расположено неподалёку от парка культуры и отдыха, рядом с мостом и в непосредственной близости от торгово-развлекательного центра «РИО».

В Тамбовской области ожидается снижение урожайности зерновых культур 0 В Тамбовской области прогнозируется снижение урожая из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает региональное министерство сельского хозяйства. Аграрии планируют собрать около 4 млн тонн зерновых и 4,7 млн тонн свёклы, что ниже прошлогодних показателей в 5 и 6 млн тонн соответственно. Урожай

Молодой человек неуместно запустивший фейерверк в ТРЦ «РИО» задержан 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал в Телеграме о происшествии в одном из торговых центров Тамбова, где запуск фейерверка создал опасную ситуацию, несмотря на действующий в области особый противопожарный режим, запрещающий подобные действия.

39 школьных автобусов получит Тамбовская область 0 До конца 2024 года в регионы России поступит более 2,6 тысячи новых школьных автобусов по поручению главы государства Владимира Путина. Тамбовская область получит 39 из этих автобусов.

В соцучреждения Тамбовской области поставляли фальсификат 0 В социальные учреждения Тамбовской области поставляли фальсифицированную молочную продукцию и мясо с антибиотиками, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Тамбовской и Рязанской областям.

Чиновники вместо капремонта предлагают жильцам дома № 131 по ул. Чичканова «наладить взаимодействие» 0 Жильцы одного из крупнейших многоквартирных домов в Тамбовской области, расположенного в Тамбове на ул. Чичканова, 131, возмущены ответом главы городской администрации Максима Косенкова по поводу капитального ремонта.

В Сосновском округе через новое дорожное покрытие проросла трава 0 В Тамбовской области продолжаются судебные разбирательства по поводу ремонта дороги до Сосновки, на которую было выделено 1,2 млрд рублей. Участок автодороги "Каспий"-Селезни-Сосновка, протяженностью 48 км, был отремонтирован в 2022 году. Заказчиком выступило ТОГКУ "Тамбовавтодор", а подрядчиком

Вынесен приговор мошеннику с земельными участками из Моршанска 0 Моршанский районный суд Тамбовской области признал 36-летнего жителя виновным в мошенничестве с земельными участками (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к четырём годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Как сообщила прокуратура Тамбовской области, приговор пока не

Суд взыскал с «Компьюлинка» 111,6 млн рублей за ущерб при строительстве котельных в Котовске 0 Арбитражный суд Тамбовской области поддержал иск прокуратуры против ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», постановив вернуть более 111,6 млн рублей, неправомерно полученных при возведении шести блочно-модульных котельных в Котовске.

Тамбовчане жалуются на состояние спортивной площадки на ул. Володарского 0 Жители Тамбова жалуются на состояние спортивной площадки в сквере на улице Володарского. Сквер был благоустроен за 4,6 миллиона рублей шесть лет назад. Спустя пять лет покрытие на спортивной площадке превратилось в пыль и покрылось ямами. Задняя часть хоккейной коробки держится на одном болте и при

На кладбище в Моршанске до сих пор не убраны деревья, поваленные ураганом 0 В Моршанске на городском кладбище до сих пор не убрали последствия урагана, прошедшего 5 июля. Жители города выражают недовольство состоянием этого значимого и сакрального места. Поваленные деревья и сорванные ветви полностью накрыли некоторые могилы, проходы между оградками затруднены, а местами

Суд национализировал активы «Амбер Талвис» в р.п. Новая Ляда 0 Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачёва о признании Юрия Шефлера, известного как «водочный олигарх», экстремистом и об обращении его активов в доход государства. Среди этих активов оказался тамбовский завод алкогольной

Новая поддержка солдат в зоне СВО от ветеранов боевых действий 0 Специальная военная операция на Украине длится уже почти 2,5 года. Ветераны боевых действий, пережившие когда-то все тяготы военного времени, переживают за наших бойцов и регулярно помогают им. Ветераны боевых действий под руководством Пальчика С.Г. за счет собственных средств и средств грантов

Контракт на благоустройство сквера Баратынского в Тамбове был расторгнут 0 Контракт на благоустройство сквера Баратынского в Тамбове был аннулирован, как следует из документов на сайте Госзакупок. В мае местная компания ООО «Тамос» выиграла конкурс на проведение работ по благоустройству сквера за 39,8 млн рублей. Однако, спустя месяц, 20 июня, контракт был расторгнут по

Администрацию Тамбова могут обязать восстановить сгоревший дом-памятник на Кронштадтской 0 Департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области прокомментировал ситуацию с домом-памятником на Кронштадтской, 15, который недавно пострадал от умышленного поджога. Это здание, известное как дом священника Севостьянова, расположенное в исторической части

Тамбовский центральный рынок планируют продать за 85,6 млн рублей 0 22 июля состоялось заседание комиссии по координации деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, созданных в процессе преобразования муниципальных унитарных предприятий, единственным участником которых является город Тамбов. Основным вопросом на повестке дня было

В массовом ДТП под селом Татаново пострадал ребёнок и семеро взрослых 0 В селе Татаново произошла серьёзная авария с участием фуры и трёх легковых автомобилей. По информации УГИБДД по Тамбовской области, инцидент случился 21 июля около шести часов вечера на 20-м километре автодороги «Тамбов – Пенза», проходящей через село Татаново.

Объект культурного наследия по улице Кронштадтской в Тамбове продолжает разрушаться 0 Спустя несколько недель после пожара в доме по улице Кронштадтской в Тамбове продолжается разрушение стен и опор здания. Накануне вечером на глазах соседей упала несущая стена дома, но, к счастью, никто не пострадал.

Продукты питания подорожали до 9,3% 0 В июне 2024 года цены на продовольственные товары в Тамбовской области увеличились до 9,3%. Об этом сообщает пресс-служба отделения Центробанка в Тамбовской области. Ведомство объясняет рост цен неблагоприятными погодными условиями. Например, цены на картофель и яблоки выросли из-за сокращения