Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Актуальные аспекты работы пресс-службы судов области обсудили на семинаре

В Тамбове оперативно завершился отопительный сезон

Экс-сотруднику технадзора области вынесен приговор по коррупционной статье

«Российский союз ветеранов Афганистана» стал лауреатом премии «Общественное признание – 2023»

Тамбов все больше лишается своей уникальной архитектурной привлекательности

Ветераны жалуются на недостаточное внимание к военно-патриотическому воспитанию со стороны МичГАУ

В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ

В первый день выборов в Тамбовской области проголосовали свыше 40% избирателей

Россельхозбанк выступил на совещании по подготовке к проведению весенних полевых работ

При строительстве ФОКа «пропали» 50 млн бюджетных рублей

Мичуринское отделение «РСВА» продолжает военно-патриотическую работу

Поздравляем с Днем защитника Отечества

» » За 12 млн рублей продают кафе «Парус» на Набережной

За 12 млн рублей продают кафе «Парус» на Набережной

Сегодня, 08:17
Комментариев: 0
Версия для печати
За 12 млн рублей продают кафе «Парус» на Набережной В Тамбове выставлено на продажу кафе "Парус", расположенное на левом берегу реки Цна, рядом с так называемым "Тамбовским морем". Общая площадь объекта питания составляет 333 квадратных метра, и его стоимость составляет 12 миллионов рублей. В частном объявлении, размещенном на платформе "Авито", указано, что вместе с кафе продаются также 4 сотки земли на набережной, прилегающей к неотапливаемому строению.

Кафе "Парус" расположено неподалеку от официального городского пляжа по адресу улица Набережная, 1а. Здесь также зарегистрировано ООО "Титаник", специализирующееся на ресторанном и кафе-бизнесе.

В конце прошлого года в Тамбове было выставлено на продажу другое известное заведение общепита на реке Цна - ресторан "Пират", за 111 миллионов рублей.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове продают ресторан «Пират» за 111 млн рублей

В Тамбовcкой области закрыто пять пляжей

Купаться разрешено

Первый месяц купального сезона в Тамбовской области обошелся без происшеств ...

Внимание, купание на некоторых тамбовских пляжах запрещено!

ЛЕТНИЕ КАФЕ ОТКРОЮТСЯ 1 МАЯ



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Многие мостовые сооружения в Тамбовской области нуждаются в капремонте

Сегодня, 11:38
0
Последние происшествия, такие как обрушение моста Вязьме, вызвали волну обеспокоенности среди жителей и общественности. Публикации в СМИ начали появляться, утверждая, что мост в Вязьме находился в аварийном состоянии. Однако, если это было так, то движение по нему должно было быть закрыто, что не

За 12 млн рублей продают кафе «Парус» на Набережной

Сегодня, 08:17
0
В Тамбове выставлено на продажу кафе "Парус", расположенное на левом берегу реки Цна, рядом с так называемым "Тамбовским морем". Общая площадь объекта питания составляет 333 квадратных метра, и его стоимость составляет 12 миллионов рублей. В частном объявлении, размещенном на платформе "Авито",

В ЦБ предупредили о новой схеме мошенничества

Сегодня, 08:04
0
Тамбовское отделение Банка России предупредило жителей Тамбовской области о новой мошеннической схеме, которая недавно появилась. Под видом сотрудников налоговой службы, злоумышленники отправляют жертвам электронные письма с требованием перейти по специальной ссылке и предоставить налоговую

Актуальные аспекты работы пресс-службы судов области обсудили на семинаре

Сегодня, 07:46
0
В Тамбове прошел семинар, посвященный текущим задачам Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области. Открытие мероприятия провели руководитель Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области и председатель Тамбовского районного суда, Анна Юрьевна Кондакова. В своем выступлении она подвела

В Тамбове оперативно завершился отопительный сезон

Вчера, 08:49
0
В Тамбове было подписано постановление, согласно которому начались отключения тепла в домах с 10 апреля. Вчера, 11 апреля, более 1 600 многоквартирных домов, подключенных к центральной системе отопления, были отключены от теплоснабжения. Об этом сообщили из городской диспетчерской службы.

Нерадивый поставщик снова оставил Тамбов без самосвалов

Вчера, 08:39
0
Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция городских дорог" и ООО "Альфа Инвест" заключили контракт на поставку двух самосвалов на общую сумму 12 136 000 рублей. Согласно контракту, компания должна была поставить автомобили в период с 10 января по 29 февраля текущего года.

На 39 улицах в Тамбове запланирован ямочный ремонт

Вчера, 08:36
0
Власти Тамбова опубликовали список дорог, на которых планируется провести очередное латание ям. Общее количество таких участков составляет 39 и охватывает три района города, а также посёлок Строитель, присоединённый к городу в прошлом году.

В Котовске фирма нарушала закон о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего госслужащего

Вчера, 08:26
0
В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции прокуратурой города Котовска были выявлены нарушения в деятельности одной из коммерческих организаций.

Максим Егоров заявил о возможном возрождении рок-фестиваля «Чернозём»

12 апреля 2024
0
Глава Тамбовской области заявил о возможном возвращении рок-фестиваля «Чернозём». Эта информация появилась в ходе обсуждения Стратегии социально-экономического развития региона, которое транслировалось в социальных сетях. Один из пользователей предложил возродить эту известную традицию.

В Тамбове приступили к обработке от клещей

12 апреля 2024
0
11 апреля в Тамбове началась акарицидная обработка парков, скверов и других мест для отдыха и прогулок. Общая обрабатываемая площадь составляет около 660 тысяч квадратных метров.

Группа компаний «Русагро» меняет место регистрации на Белгород

12 апреля 2024
0
Группа компаний «Русагро» приняла решение о переносе своей регистрации с Тамбова в Белгород. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы компании.

ГК «Турмясово» ушла об процедуры банкротства

11 апреля 2024
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о прекращении производства по делу о банкротстве предприятий «Турмясово», «Агро-Инвест» и «Агро-Люкс», управляемых Рафаэлем Алексаняном, сообщили из суда.

В Тамбове подрядчик оштрафован на 3,7 миллионов рублей за срыв сроков ремонта дороги

11 апреля 2024
0
Тамбове по требованию прокуратуры подрядчик, АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №52», привлечен к ответственности за нарушение сроков выполнения государственного контракта, сообщает «ПроТамбов».

В Тамбове двух руководителей стройкомпаний суд отправил в колонию за мошенничество

11 апреля 2024
0
Октябрьский районный суд города Тамбова вынес решение по уголовному делу в отношении бывших руководителей ООО «Тамбовкавпиталстрой» и ОАО «Жилстрой», обвинив их в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По информации от Генеральной прокуратуры РФ, обвиненным

Продолжаются работы по укреплению берега Цны в Тригуляе

10 апреля 2024
0
Глава региона Максим Егоров осмотрел текущие работы по укреплению берега в поселке Тригуляй городского округа Тамбов на территории Иоанно-Предтеченского мужского монастыря на реке Цне. Протяженность участка составляет 144 метра.

Активы иностранной «АгроТерры» будут национализированы

10 апреля 2024
0
Корпорация «АгроТерра» входит в список двадцати крупнейших сельскохозяйственных предприятий по земельному фонду. Основанная в 2008 году американской инвестиционной компанией NCH Capital Inc., принадлежащей американцу с украинскими корнями Джорджу Рору, «АгроТерра» управляет более чем 200 тысячами

Новые методы поддержки семей хотят ввести в Тамбовской области

10 апреля 2024
0
Тамбовское областное правительство объявило о планах введения новых мер поддержки семей, что было оглашено на заседании коллегии регионального министерства соцзащиты и семейной политики.

С 10 апреля в домах в Тамбове начнут отключать отопление

9 апреля 2024
0
Глава администрации города Тамбова Максим Косенков, подписал постановление об окончании отопительного сезона с 10 апреля и сообщил об этом в своем телеграм-канале. Теплоснабжающим организациям также поручено провести необходимые мероприятия по прекращению подачи теплоносителя.

Автобус задел детей возле школы в Тамбове

9 апреля 2024
0
В прошлый четверг в Тамбове произошло страшное событие, о котором сообщили в региональном управлении ГИБДД. Водитель автобуса, предназначенного для перевозки пассажиров, сбил двух подростков: девочку в возрасте 9 лет и мальчика в возрасте 13 лет.

Три человека пострадали в ДТП в Тамбове

8 апреля 2024
0
В воскресное утро 7 апреля в Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской столкнулись автомобили типа "буханка" и Lada Granta, как сообщает телеграм-канал "Полоса безопасности". Первый из автомобилей проехал на красный сигнал светофора. В

ФК «Спартак» из Тамбова стартовал в новом сезоне с поражения

8 апреля 2024
0
7 апреля футбольная команда «Спартак» из Тамбова провела свой первый матч в турнире LEON Вторая лига Б. Под руководством нового главного тренера, Олега Смирнова, для которого это был дебютный матч в качестве главного тренера «красно-белых», команда уступила клубу «Космос» из Долгопрудного.
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги