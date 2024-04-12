Многие мостовые сооружения в Тамбовской области нуждаются в капремонте 0 Последние происшествия, такие как обрушение моста Вязьме, вызвали волну обеспокоенности среди жителей и общественности. Публикации в СМИ начали появляться, утверждая, что мост в Вязьме находился в аварийном состоянии. Однако, если это было так, то движение по нему должно было быть закрыто, что не

За 12 млн рублей продают кафе «Парус» на Набережной 0 В Тамбове выставлено на продажу кафе "Парус", расположенное на левом берегу реки Цна, рядом с так называемым "Тамбовским морем". Общая площадь объекта питания составляет 333 квадратных метра, и его стоимость составляет 12 миллионов рублей. В частном объявлении, размещенном на платформе "Авито",

В ЦБ предупредили о новой схеме мошенничества 0 Тамбовское отделение Банка России предупредило жителей Тамбовской области о новой мошеннической схеме, которая недавно появилась. Под видом сотрудников налоговой службы, злоумышленники отправляют жертвам электронные письма с требованием перейти по специальной ссылке и предоставить налоговую

Актуальные аспекты работы пресс-службы судов области обсудили на семинаре 0 В Тамбове прошел семинар, посвященный текущим задачам Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области. Открытие мероприятия провели руководитель Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области и председатель Тамбовского районного суда, Анна Юрьевна Кондакова. В своем выступлении она подвела

В Тамбове оперативно завершился отопительный сезон 0 В Тамбове было подписано постановление, согласно которому начались отключения тепла в домах с 10 апреля. Вчера, 11 апреля, более 1 600 многоквартирных домов, подключенных к центральной системе отопления, были отключены от теплоснабжения. Об этом сообщили из городской диспетчерской службы.

Нерадивый поставщик снова оставил Тамбов без самосвалов 0 Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция городских дорог" и ООО "Альфа Инвест" заключили контракт на поставку двух самосвалов на общую сумму 12 136 000 рублей. Согласно контракту, компания должна была поставить автомобили в период с 10 января по 29 февраля текущего года.

На 39 улицах в Тамбове запланирован ямочный ремонт 0 Власти Тамбова опубликовали список дорог, на которых планируется провести очередное латание ям. Общее количество таких участков составляет 39 и охватывает три района города, а также посёлок Строитель, присоединённый к городу в прошлом году.

В Котовске фирма нарушала закон о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего госслужащего 0 В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции прокуратурой города Котовска были выявлены нарушения в деятельности одной из коммерческих организаций.

Максим Егоров заявил о возможном возрождении рок-фестиваля «Чернозём» 0 Глава Тамбовской области заявил о возможном возвращении рок-фестиваля «Чернозём». Эта информация появилась в ходе обсуждения Стратегии социально-экономического развития региона, которое транслировалось в социальных сетях. Один из пользователей предложил возродить эту известную традицию.

В Тамбове приступили к обработке от клещей 0 11 апреля в Тамбове началась акарицидная обработка парков, скверов и других мест для отдыха и прогулок. Общая обрабатываемая площадь составляет около 660 тысяч квадратных метров.

Группа компаний «Русагро» меняет место регистрации на Белгород 0 Группа компаний «Русагро» приняла решение о переносе своей регистрации с Тамбова в Белгород. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы компании.

ГК «Турмясово» ушла об процедуры банкротства 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о прекращении производства по делу о банкротстве предприятий «Турмясово», «Агро-Инвест» и «Агро-Люкс», управляемых Рафаэлем Алексаняном, сообщили из суда.

В Тамбове подрядчик оштрафован на 3,7 миллионов рублей за срыв сроков ремонта дороги 0 Тамбове по требованию прокуратуры подрядчик, АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №52», привлечен к ответственности за нарушение сроков выполнения государственного контракта, сообщает «ПроТамбов».

В Тамбове двух руководителей стройкомпаний суд отправил в колонию за мошенничество 0 Октябрьский районный суд города Тамбова вынес решение по уголовному делу в отношении бывших руководителей ООО «Тамбовкавпиталстрой» и ОАО «Жилстрой», обвинив их в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По информации от Генеральной прокуратуры РФ, обвиненным

Продолжаются работы по укреплению берега Цны в Тригуляе 0 Глава региона Максим Егоров осмотрел текущие работы по укреплению берега в поселке Тригуляй городского округа Тамбов на территории Иоанно-Предтеченского мужского монастыря на реке Цне. Протяженность участка составляет 144 метра.

Активы иностранной «АгроТерры» будут национализированы 0 Корпорация «АгроТерра» входит в список двадцати крупнейших сельскохозяйственных предприятий по земельному фонду. Основанная в 2008 году американской инвестиционной компанией NCH Capital Inc., принадлежащей американцу с украинскими корнями Джорджу Рору, «АгроТерра» управляет более чем 200 тысячами

Новые методы поддержки семей хотят ввести в Тамбовской области 0 Тамбовское областное правительство объявило о планах введения новых мер поддержки семей, что было оглашено на заседании коллегии регионального министерства соцзащиты и семейной политики.

С 10 апреля в домах в Тамбове начнут отключать отопление 0 Глава администрации города Тамбова Максим Косенков, подписал постановление об окончании отопительного сезона с 10 апреля и сообщил об этом в своем телеграм-канале. Теплоснабжающим организациям также поручено провести необходимые мероприятия по прекращению подачи теплоносителя.

Автобус задел детей возле школы в Тамбове 0 В прошлый четверг в Тамбове произошло страшное событие, о котором сообщили в региональном управлении ГИБДД. Водитель автобуса, предназначенного для перевозки пассажиров, сбил двух подростков: девочку в возрасте 9 лет и мальчика в возрасте 13 лет.

Три человека пострадали в ДТП в Тамбове 0 В воскресное утро 7 апреля в Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской столкнулись автомобили типа "буханка" и Lada Granta, как сообщает телеграм-канал "Полоса безопасности". Первый из автомобилей проехал на красный сигнал светофора. В