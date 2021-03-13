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«Новый» автовокзал выставили на продажу
Сегодня, 15:20
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Собственник здания автовокзала «новый» в городе Тамбове принял решение продать объект за 200 млн рублей. Площадь помещений составляет 1,9 тысячи квадратных метров, земельного участка – 18,6 тысяч квадратных метров.
В прошлом году было принято решение закрыть «новый» автовокзал и перевести все маршруты на единственный теперь автовокзал города – «Северный». Зданиями автовокзалов владеют частные лица.
Фото: ИА «Онлайн Тамбов.ру»
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