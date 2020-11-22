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В Тамбове закрыли «новый» автовокзал
Сегодня, 10:04
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Автовокзал «Тамбов», который располагается на улице Киквидзе, официально прекратил работу, соответствующий приказ подписал начальник управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.
В конце апреля с «нового» автовокзала временно прекратили отправлять автобусы, тогда это связывали со снижением пассажиропотока. Стоит отметить, что несколько лет назад здание вокзала было полностью реконструировано за 50 млн рублей.
Сейчас продолжает работу автовокзал на ул. Мичуринской.
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