В Тамбове дачников уже десять лет затапливают канализационные стоки



Фото: ОНФ Жители СНТ «Медик» и «Энергетик-2» в Тамбове уже почти десять лет сталкиваются с одной и той же проблемой — их участки регулярно оказываются под канализационными стоками. Как сообщили в региональном отделении Народного фронта (ОНФ), всё началось в 2016 году, когда после сильного дождя из люка рядом с участком №132 хлынул поток, затопивший более 20 домов и огородов. С тех пор каждое лето ситуация повторяется.В нынешнем сезоне из-за дождливой погоды сточные воды держались на территории дач полтора месяца. Фекальные стоки уничтожили растительность, а в затопленных ямах поселились лягушки и утки. В одном из домов полы полностью прогнили из-за постоянной сырости.По данным ОНФ, дачники неоднократно пытались справиться с бедой своими силами — отсыпали землю, устанавливали барьеры и вкладывали собственные средства. Однако вода возвращалась снова и снова.Обращения в администрацию Тамбова и к ресурсоснабжающей организации результата не принесли. Ещё четыре года назад мэрия обещала завершить ремонт к июню 2021 года. В «РКС-Тамбов» пояснили, что в коллектор попадает и ливневая вода, которая во время дождей устремляется в низшую точку рельефа — прямо на дачные участки. Однако решения проблемы компания так и не предложила.ОНФ направил новые обращения в городскую администрацию и прокуратуру с требованием провести проверку, подчеркнув, что регулярный сброс канализационных стоков на жилые территории — это не только серьёзное неудобство, но и прямая угроза здоровью людей.Фото: ОНФ



