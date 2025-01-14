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ОНФ требует проверки качества ямочного ремонта в Тамбове: 4,5 миллиона на асфальт, которого нет
Вчера, 14:57
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Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратилось в прокуратуру Тамбовской области с требованием проверить качество ямочного ремонта на улицах Мичуринской и Магистральной. По данным общественников, администрация города в декабре оплатила подрядчику 4,5 миллиона рублей за работы, которые, возможно, не были выполнены или выполнены крайне некачественно.
Контракт на ямочный ремонт был заключён с ООО «Авангард» в августе 2024 года. Завершить работы подрядчик должен был до конца октября. Однако активисты ОНФ сообщают, что укладка асфальта оказалась неудовлетворительной: материал разрушился и смылся дождями уже осенью. Несмотря на это, заказчик, МБУ «Дирекция городских дорог», признал работы выполненными и полностью оплатил их в декабре.
«Улица Мичуринская выглядит хуже, чем до ремонта. Где асфальт, за который заплатили 4,5 миллиона рублей? Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой проверить качество оплаченных работ», — заявили представители ОНФ.
Жители Тамбова также выражают недовольство состоянием улицы Мичуринской, одной из центральных магистралей города. После предыдущего ремонта, выполненного пять лет назад, дорога снова оказалась в неудовлетворительном состоянии. Горожане вспоминают, что сроки текущего ремонта неоднократно переносились: сначала его обещали завершить в июне 2024 года, затем — до конца третьего квартала.
Общественники планируют обратиться не только в прокуратуру, но и в администрацию Тамбова, чтобы выяснить, кто и почему принял работы в их текущем виде.
Эта ситуация снова актуализировала проблему контроля за расходованием бюджетных средств и качеством дорожных работ в регионе. История с ремонтом улиц Мичуринской и Магистральной вызывает резонанс и поднимает вопрос о необходимости строгого контроля подрядчиков и ответственных чиновников.
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