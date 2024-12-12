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В Тамбове в декабре стали укладывать асфальт на ул. Пионерской
Вчера, 15:05
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Подрядная организация в Тамбове приступила к укладке выравнивающего слоя асфальта на участке улицы Пионерской (от Советской до Астраханской) протяжённостью 483 метра. На объект будет нанесено более трёх тонн битумной эмульсии.
Администрация города отметила, что технология асфальтирования позволяет вести работы при отрицательных температурах, но не ниже -10°C. Перед укладкой асфальта подрядчик с раннего утра очищает дорожное полотно от снега и наледи. Завершение всех работ запланировано в течение двух дней.
Стоимость ремонта составила 30,4 миллиона рублей. Однако подрядчик начал работы с месячным опозданием, что вызвало сдвиг сроков и несоблюдение обязательств.
Генеральный директор "Дирекции городских дорог" Роман Дворецков подчеркнул, что, несмотря на перенос сроков, ремонт дороги на Пионерской остаётся важным для города:
"Мы разрешили подрядчику завершить работы, но будем пристально следить за качеством асфальта. Его состав будет протестирован в лаборатории. Также подрядчику будут предъявлены претензии по уплате неустойки за нарушение сроков."
Контроль за качеством работ и использование санкций к подрядной организации должны стать уроком для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Фото: администрация города Тамбова
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