В Тамбове в декабре стали укладывать асфальт на ул. Пионерской 0 Подрядная организация в Тамбове приступила к укладке выравнивающего слоя асфальта на участке улицы Пионерской (от Советской до Астраханской) протяжённостью 483 метра. На объект будет нанесено более трёх тонн битумной эмульсии.

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело из-за гибели рыбы в пруду Рогатый 0 В Токаревском районе Тамбовской области начато расследование по факту массовой гибели рыбы в пруду Рогатый, расположенном возле деревни Барановка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД изданию «Абирег»

В Тамбовской области вынесли приговор по делу о присвоении 60 миллионов рублей за поставки газа 0 Первомайский районный суд Тамбовской области вынес приговор в отношении бывшего учредителя ООО «Птэк» Нвера Варданяна и экс-гендиректора ООО «Интэко» Алексея Сухорукова. Они признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и организации преступления, связанного с присвоением 60 миллионов рублей,

Депутаты признали реализацию программы «Формирование городской среды» неудовлетворительной 0 11 декабря на заседании Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной Думы депутаты заслушали отчёт Министерства ТЭК и ЖКХ о выполнении государственной программы «Формирование современной городской среды в Тамбовской области» за

На Тамбовской ТЭЦ начали монтаж нового турбоагрегата 0 На Тамбовской ТЭЦ приступили к установке нового турбоагрегата, который увеличит мощность станции на 20 МВт. Одним из ключевых этапов работ стало поднятие и установка статора генератора весом 140 тонн. Для этого была использована уникальная для Центрального федерального округа такелажная система

Медработники Тамбовской области продолжат получать выплаты за выявление онкозаболеваний 0 В 2024 году медицинским работникам Тамбовской области будут продолжать выплачивать социальные доплаты за своевременное выявление онкологических заболеваний. На эти цели региону выделено 296 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

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Итоги работы Мичуринского отделения ветеранов Афганистана за 2024 год 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» подвело итоги работы за 2024 год. Организация отметилась активным участием в социальной, военно-патриотической и мемориальной деятельности.

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Бастрыкин потребовал отчёт о деле, связанном с сокращением троллейбусов в Тамбове 0 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с сокращением числа троллейбусов в Тамбове. Несмотря на многочисленные поручения главы СКР, ответственные за нарушение в сфере транспортной инфраструктуры города до сих

Студенты ТГУ встретились с представителями прокуратуры Тамбовской области 0 10 декабря 2024 года в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина прошла встреча студентов с сотрудниками прокуратуры Тамбовской области. Мероприятие состоялось в рамках совместного проекта Института права и национальной безопасности ТГУ и регионального надзорного ведомства.

Сроки реконструкции коллектора в Тамбове вновь перенесены: депутаты требуют возврата «Водоканала» под контроль города 0 На 75-м внеочередном заседании Тамбовской городской Думы было объявлено о повторном переносе сроков завершения реконструкции канализационного коллектора на Набережной. Как пояснил концессионер, причина задержки связана с необходимостью внесения изменений в проектную документацию.

В Тамбовской области осудили мужчину за опасную переправу через Цну 0 55-летний житель Тамбовской области оказался на скамье подсудимых за организацию незаконной переправы через реку Цну. Мужчина использовал несамоходный понтон, не соответствующий нормам безопасности и не зарегистрированный официально, чтобы за плату перевозить жителей к дачным посёлкам.

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Маршрут автобусов №511 Тамбов — Волчки продлён до Ивановки 0 С 13 декабря маршрут автобусов №511 Тамбов — Волчки будет продлён до деревни Ивановка Мордовского округа. Изменения внесены по просьбе местных жителей, чтобы улучшить транспортную доступность населённого пункта.

В Тамбове у должника арестовали автомобиль за неуплату алиментов и штрафов 0 Судебные приставы Тамбова арестовали автомобиль "Kia Optima", принадлежащий 28-летнему мужчине, за значительные долги по алиментам и административным штрафам ГИБДД.

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