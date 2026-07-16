На тамбовских АЗС будут дежурить полицейские и волонтёры Комментариев: 0



На каждой АЗС планируют задействовать не менее двух волонтёров. Они будут информировать водителей о новых правилах и помогать регулировать движение в очередях. Одна смена продлится не более четырёх часов в день. Дежурства организуют с 7:00 до 22:00 на период действия особого порядка отпуска топлива.



С 20 июля в регионе бензин будут продавать в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. По чётным числам заправиться смогут машины, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечётным дням — автомобили с номерами, начинающимися с 1, 3, 5, 7 или 9.



Лимит на одну заправку сохраняется — не более 30 литров на автомобиль. Продажа бензина в канистры и другую тару запрещена. Ограничения не распространяются на автомобили экстренных, коммунальных и дорожных служб, а также на автобусы регулярных маршрутов.



Решение о введении системы «чёт-нечёт» приняли после голосования на портале «Госуслуги». В нём участвовали около 8 тыс. жителей Тамбовской области, 80,1% поддержали новый порядок.



За нарушение правил предусмотрены предупреждение или административный штраф. Для граждан он составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. В Тамбовской области с 20 июля вводится продажа бензина по системе «чёт-нечёт». Для контроля за соблюдением новых правил на автозаправочных станциях будут дежурить сотрудники органов внутренних дел и волонтёры. Областной Дом молодёжи уже начал приём заявок от добровольцев.На каждой АЗС планируют задействовать не менее двух волонтёров. Они будут информировать водителей о новых правилах и помогать регулировать движение в очередях. Одна смена продлится не более четырёх часов в день. Дежурства организуют с 7:00 до 22:00 на период действия особого порядка отпуска топлива.С 20 июля в регионе бензин будут продавать в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. По чётным числам заправиться смогут машины, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечётным дням — автомобили с номерами, начинающимися с 1, 3, 5, 7 или 9.Лимит на одну заправку сохраняется — не более 30 литров на автомобиль. Продажа бензина в канистры и другую тару запрещена. Ограничения не распространяются на автомобили экстренных, коммунальных и дорожных служб, а также на автобусы регулярных маршрутов.Решение о введении системы «чёт-нечёт» приняли после голосования на портале «Госуслуги». В нём участвовали около 8 тыс. жителей Тамбовской области, 80,1% поддержали новый порядок.За нарушение правил предусмотрены предупреждение или административный штраф. Для граждан он составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.



