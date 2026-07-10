В Тамбове временно запретили купание на трёх пляжах 0 В Тамбове временно запретили купание на трёх городских пляжах. Ограничения ввели после исследований Роспотребнадзора, сообщили в администрации города. По данным ведомства, вода не соответствует санитарным нормам на пляжах «Парус» на левом берегу канала Цны по улице Набережной, 14, «Детский» на

Прокуратура требует взыскать с подрядчика 9,8 млн рублей за срыв ремонта дороги в Тамбове 0 Прокуратура Тамбовской области подала иск к ООО «СУ 1». С липецкого подрядчика требуют взыскать 9,8 млн рублей ущерба за срыв муниципального контракта на ремонт дороги по улице 2-й Высотной в Тамбове. Контракт стоимостью 46 млн рублей компания получила у МБУ «Дирекция городских дорог» 5 июля 2024

Тамбовская область попросила увеличить лимиты топлива для АЗС 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился в Министерство энергетики РФ и компанию «Роснефть» с просьбой увеличить суточные лимиты поставки топлива на автозаправочные станции для розничной продажи. Об этом глава региона сообщил в своём канале в Max с пометкой «Срочно». По словам

Суд признал незаконным бездействие мэрии Тамбова по ремонту дома на Чичканова 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу администрации Тамбова и подтвердил незаконность бездействия городских властей по ремонту мест общего пользования в доме № 125 на улице Чичканова. Дом относится к специализированному жилому фонду. Все помещения в нём находятся в

Глава Кирсанова Сергей Павлов досрочно сложил полномочия 0 Глава администрации Кирсанова Сергей Павлов досрочно сложил полномочия. Решение приняли на заседании Кирсановского городского Совета депутатов. Причиной ухода с муниципальной должности стало выдвижение Павлова кандидатом в депутаты Тамбовской областной Думы восьмого созыва по одномандатному

«Завком-инжиниринг» возглавил рейтинг ответственного бизнеса в Тамбовской области 0 ООО «Завком-инжиниринг» заняло первое место среди предприятий Тамбовской области в обновлённом Национальном ЭКГ-рейтинге за июль 2026 года. Компания набрала 113 баллов из 170 возможных и подтвердила высший уровень деловой репутации — «Лидер» категории ААА. ЭКГ-рейтинг оценивает бизнес по трём

Дорогу на улице Чехова в Тамбове пообещали отремонтировать в 2027 году 0 Дорогу на улице Чехова в Тамбове, которую, по словам жителей, не ремонтировали около 40 лет, планируют включить в ремонтную программу на 2027 год. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов после ежемесячного приёма граждан в штабе общественной поддержки «Единой России». Речь идёт

Тамбовские власти договариваются об увеличении поставок топлива на АЗС 0 Власти Тамбовской области ведут переговоры с АО «Воронежнефтепродукт» об увеличении поставок бензина и дизельного топлива на автозаправки сети «Роснефть». Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале. По его словам, поставки топлива на АЗС «Роснефти» в Тамбовской области

В Тамбовской области хотят смягчить условия для застройщиков 0 В Тамбовской области подготовили законопроект, который меняет условия предоставления земли в аренду без торгов для инвесторов, строящих многоквартирные дома. Как сообщает «Вердикт», документ разработало региональное министерство градостроительства и архитектуры. Сейчас застройщики, получающие

Тамбовское бюро МСЭ войдёт в единую федеральную структуру 0 Тамбовское бюро медико-социальной экспертизы перестанет существовать как самостоятельное юридическое лицо. Как стало известно деловому изданию «Вердикт», его вместе с 87 аналогичными учреждениями из других регионов присоединят к новой единой федеральной структуре. Реорганизация проводится на

Жительницу Тамбовского округа будут судить за выплаты на несуществующих детей 0 Жительницу посёлка Калинин Тамбовского округа будут судить по делу о мошенничестве при получении социальных выплат. По версии следствия, женщина почти три года получала деньги на детей, которых в действительности не существовало. Прокуратура Тамбовского района утвердила обвинительное заключение и

Администрация Мичуринска проиграла спор с Росприроднадзором из-за очистных сооружений 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение по спору администрации Мичуринска с Центрально-Чернозёмным межрегиональным управлением Росприроднадзора. Муниципалитет пытался отменить предписание об устранении нарушений на городских очистных сооружениях в районе улицы ЦГЛ, но

В Тамбовской области расширят план приватизации госимущества 0 Правительство Тамбовской области подготовило законопроект о расширении прогнозного плана приватизации государственного имущества на 2026−2028 годы. Как сообщает издание «Вердикт», инициативу внёс глава региона Евгений Первышов. В перечень объектов, которые область планирует продать в 2026

Фасад Ленинского райсуда Тамбова отремонтируют за 43 млн рублей 0 Капитальный ремонт фасада здания Ленинского районного суда Тамбова на улице Интернациональной выполнит московское ООО «Две столицы». Контракт на 43,1 млн рублей заключили 6 июля с единственным участником торгов. Заказчиком выступает управление Судебного департамента в Тамбовской области,

Здание «Красных казарм» в Тамбове продали за 3,3 млн рублей 0 Основное здание ансамбля «Красные казармы» на улице Студенецкой, 9Ж в Тамбове продали на торгах за 3,3 млн рублей. Новым собственником объекта культурного наследия стало ООО «Возрождение», сообщил глава администрации города Максим Косенков. Ранее историческое здание выставляли на торги с начальной

Котовских неваляшек подарят участникам свадебного фестиваля в Москве 0 Игрушки в образе жениха и невесты из Котовска передадут участникам третьего Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Мероприятие пройдёт 8 июля в Национальном центре «Россия» и будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Идею подарить специальные экземпляры котовских

Тамбовский предприниматель вошёл в десятку молодых промышленников России 0 Учредитель тамбовского производственного объединения «Агротех» Никита Милюков стал финалистом V Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Он вошёл в десятку лучших руководителей малых и средних промышленных предприятий страны. Итоги конкурса подвели по результатам народного голосования и

В Тамбове сменились руководители «Тамбовгортранса» и «Дирекции городских дорог» 0 В администрации Тамбова произошли кадровые перестановки в структуре муниципальных предприятий. О новых назначениях глава города Максим Косенков сообщил на еженедельной планёрке. Роман Дворецков, ранее руководивший МБУ «Дирекция городских дорог», перешёл на должность директора МУП «Тамбовгортранс».

В Тамбове сохраняются проблемы с холодной водой из-за аварии на водоводе 0 В Тамбове до сих пор не устранена проблема с холодным водоснабжением. Причиной остаётся повреждение на водоводе, идущем от водозаборного узла № 2. Об этом 6 июля на оперативном совещании у главы региона сообщил министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин. По словам министра, ситуация в

«Прогресс Агро» построила в Тамбовской области элеватор за 1,6 млрд рублей 0 Группа компаний «Прогресс Агро» завершила строительство современного элеваторного комплекса в Тамбовской области.Инвестиции в проект превысили 1,6 млрд рублей. Предприятие уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию, первое зерно здесь планируют принять в августе. Для агрохолдинга это первый