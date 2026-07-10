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В Тамбове временно запретили купание на трёх пляжах

Вчера, 22:31
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В Тамбове временно запретили купание на трёх городских пляжах. Ограничения ввели после исследований Роспотребнадзора, сообщили в администрации города.

По данным ведомства, вода не соответствует санитарным нормам на пляжах «Парус» на левом берегу канала Цны по улице Набережной, 14, «Детский» на правом берегу канала Цны в парке Дружбы у Тезикова моста, а также «Пригородный» в районе МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Фёдорова.

На этих пляжах уже установили аншлаги с предупреждением о запрете купания. О временных ограничениях также сообщает красный флаг в районе вышки спасателя. Когда купание снова разрешат, цвет флага сменят на жёлтый.

В администрации Тамбова напоминают, что купание в местах, не прошедших санитарную проверку, может привести к заражению инфекциями. До снятия ограничений горожанам советуют не заходить в воду на указанных пляжах.
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В Тамбове временно запретили купание на трёх пляжах

Вчера, 22:31
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