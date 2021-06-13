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В Тамбовской области запретили купание на пяти пляжах
Роспотребнадзор по Тамбовской области по результатам проверок запретил купание граждан на пяти пляжах региона, в том числе: р. Цна МНТК «Микрохирургия глаза» (пляж Пригородный), левый берег канала реки Цны в районе кафе «Парус» (пляж «Парус») и другие.
Места для отдыха не прошли по бактериологическим показателям. Купальный сезон был открыт 1 июня.
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Роспотребнадзор по Тамбовской области по результатам проверок запретил купание граждан на пяти пляжах региона, в том числе: р. Цна МНТК «Микрохирургия глаза» (пляж Пригородный), левый берег канала реки Цны в районе кафе «Парус» (пляж «Парус») и другие.
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