Глава Кирсанова Сергей Павлов досрочно сложил полномочия

«За время работы на посту главы города Сергей Павлов продемонстрировал высокий профессионализм, добросовестно решал задачи по развитию территории. Благодаря его усилиям удалось добиться заметных результатов в благоустройстве, поддержке местных инициатив и повышении качества муниципального управления. Полагаю, что в дальнейшем он продолжит служить интересам жителей на новом уровне ответственности. Желаю ему успехов», — заявил Евгений Первышов.

Глава администрации Кирсанова Сергей Павлов досрочно сложил полномочия. Решение приняли на заседании Кирсановского городского Совета депутатов.Причиной ухода с муниципальной должности стало выдвижение Павлова кандидатом в депутаты Тамбовской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.Сергей Павлов возглавлял Кирсанов с 2017 года. Он родился 31 мая 1967 года в посёлке Чупятово Гавриловского округа Тамбовской области. В 1991 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени Калинина по специальности инженера-механика. Работал в аграрном секторе, был старшим энергетиком, главным инженером, затем руководил сельскохозяйственным предприятием. С 2004 года перешёл на муниципальную службу, избирался главой Гавриловского района. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Глава Тамбовской области Евгений Первышов отметил работу Павлова на посту руководителя города.Временно исполняющим полномочия главы Кирсанова назначен Сергей Плуталов. Постановление об этом 10 июля подписал Евгений Первышов.Ранее Плуталов занимал должность заместителя руководителя администрации Кирсанова. Он курировал социальную сферу, а также вопросы взаимодействия с политическими партиями и общественными организациями. Исполнять полномочия главы муниципалитета он будет до избрания нового руководителя администрации.