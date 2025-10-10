Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

» » » В Моршанском округе ушёл в отставку глава, руководивший районом более 16 лет

В Моршанском округе ушёл в отставку глава, руководивший районом более 16 лет

Вчера, 10:10
Комментариев: 0
Версия для печати
В Моршанском округе ушёл в отставку глава, руководивший районом более 16 летВ Тамбовской области завершилась целая эпоха муниципального управления — глава Моршанского муниципального округа Павел Фетискин покинул свой пост, который занимал на протяжении 16 лет. Депутаты Совета округа накануне досрочно прекратили его полномочия.

Как отмечается, отставка произошла по собственному желанию. В декабре нынешнего года Павлу Михайловичу исполнится 73 года. За годы работы он неоднократно избирался и назначался главой района, последний раз — в ноябре 2023 года.

«Павел Михайлович всегда отличался ответственным подходом к делу, глубоким знанием территории и уважением к людям. Его опыт и трудолюбие внесли значительный вклад в развитие Моршанского района», — говорится в сообщении администрации округа.

Исполнять обязанности руководителя муниципалитета теперь будет Евгений Буренин, ранее занимавший должность председателя Совета депутатов Моршанского МО. Конкурс на замещение должности главы округа состоится позже.

Фото: Оксана Говорова, «Согласие»
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Глава Никифоровского округа ушёл в отставку

Сергей Белов покинул пост руководителя «Дирекции городских дорог»

Константин Пудовкин избран главой Тамбовского муниципального округа

Гогита Хубулов вновь избран главой Мичуринского округа

«Верхушка» Сосновского района сложила свои полномочия досрочно

Глава Пичаевского района подал в отставку



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбов принимает IX Слёт и Спартакиаду студотрядов ЦФО: более 500 участников со всей страны

Вчера, 20:20
0
В Тамбове стартовал IX Слёт и Спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального округа. В этом году событие побило рекорд по числу участников — более 500 ребят из 18 регионов России. В числе организаторов — Тамбовское региональное отделение Российских студенческих отрядов, основанное в

В Мичуринске открылся региональный фестиваль науки под эгидой «Наука 0+»

Вчера, 15:51
0
В Мичуринском государственном аграрном университете стартовал региональный фестиваль науки, который проходит в рамках всероссийского проекта «Наука 0+». Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки Тамбовской области и приурочено к Десятилетию науки и технологий в России,

В Моршанском округе ушёл в отставку глава, руководивший районом более 16 лет

Вчера, 10:10
0
В Тамбовской области завершилась целая эпоха муниципального управления — глава Моршанского муниципального округа Павел Фетискин покинул свой пост, который занимал на протяжении 16 лет. Депутаты Совета округа накануне досрочно прекратили его полномочия. Как отмечается, отставка произошла по

В Тамбове показали новые вагоны СВ и обсудили запуск ретропоезда

10 октября 2025
0
В Тамбове прошёл III Форум по развитию железнодорожного туризма в Центральном Черноземье, собравший представителей пяти регионов, федеральных министерств и руководителей ОАО «РЖД». Одним из главных событий стало представление первого в России вагона СВ нового типа, который вскоре появится в составе

Мичуринская администрация не согласилась с решением УФАС по делу о скандальном ремонте путепровода

10 октября 2025
0
В Мичуринске продолжается история с подрядчиком ООО «СТИНЭК», не завершившим ремонт путепровода на улице Лаврова. Как сообщил «Вердикту» руководитель отдела реализации проектов администрации города Валерий Адяков, УФАС по Тамбовской области отказалось включать фирму в реестр недобросовестных

В Тамбове заменят бюст Державина на новый памятник в полный рост

10 октября 2025
0
В Тамбове принято окончательное решение заменить установленный 30 лет назад бюст Гавриила Державина на полноразмерный памятник первому губернатору и поэту. Новый монумент создаст московский скульптор Алексей Степаненко, автор памятника адвокату Фёдору Плевако, недавно установленного в областном

В Тамбове открылся электронный читальный зал Государственного архива

10 октября 2025
0
Государственный архив Тамбовской области (ГАТО) объявил о запуске электронного читального зала (ЭЧЗ) — нового сервиса, который позволит исследователям и всем заинтересованным гражданам дистанционно получать доступ к цифровым копиям архивных документов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В «Тамбовавтодоре» заявили, что искать виновных в долгах за дороги уже некому

9 октября 2025
0
История с многомиллионными исками к «Тамбовавтодору» получила неожиданное продолжение. Как выяснили «Региональные известия», ни один чиновник не понесёт наказания за судебные споры, из-за которых учреждение могло потерять десятки миллионов рублей. Напомним, весной губернатор Евгений Первышов

Бывшего руководителя Тамбовского центра стратегических разработок обвиняют во взятке

9 октября 2025
0
В Тамбове перед судом предстанет бывший директор «Тамбовского центра стратегических разработок». Следователи считают, что в прошлом году она получила взятки на сумму свыше 290 тысяч рублей за помощь коммерческой организации при заключении государственных контрактов. Как установила прокуратура, с

Дмитрий Патрушев и Оксана Лут посетили стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень»

9 октября 2025
0
В Москве открылась крупнейшая сельскохозяйственная выставка страны — «Золотая осень – 2025» (0+). В числе участников — делегация Тамбовской области под руководством губернатора Евгения Первышова. Региональный стенд посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и министр

В Тамбовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили более 8 тысяч саженцев сосны

9 октября 2025
0
В Тамбовской области прошла ежегодная Всероссийская акция «Сохраним лес», направленная на восстановление природных экосистем и восполнение вырубленных и погибших насаждений. Центральный этап мероприятия состоялся на территориях Горельского и Тулиновского лесничеств, где на площади 1,5 гектара было

В Тамбовской области внедрят цифровую платформу для управления сельским хозяйством

8 октября 2025
0
На выставке «Золотая осень» глава региона Евгений Первышов заявил, что Тамбовская область будет активно внедрять эффективные цифровые технологии в агропромышленный комплекс. Губернатору представили отечественную облачную платформу «История поля», которую уже применяют некоторые агропредприятия

В Тамбовской области построят современный зерновой комплекс мощностью до полумиллиона тонн в год

8 октября 2025
0
Правительство Тамбовской области и агрофирма «Октябрьская» подписали соглашение о намерениях по строительству высокотехнологичного комплекса для приёмки, хранения и отгрузки зерна. Документ был подписан на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве губернатором Евгением

В Тамбове завершена экспертиза проекта реставрации здания бывшего аэроклуба ДОСААФ

8 октября 2025
0
В Тамбове завершена государственная историко-культурная экспертиза проекта по сохранению здания бывшего аэроклуба ДОСААФ, расположенного на улице Студенецкой, 1/168. Объект является памятником истории и культуры регионального значения — «Тамбовский работный дом». Проект реставрации подготовила

В Мичуринске вывели новый южный сорт жимолости — «Абхазия»

8 октября 2025
0
Учёные Мичуринского научно-производственного центра «Агропищепром» представили новый сорт жимолости под названием «Абхазия», отличающийся высокой урожайностью и способностью адаптироваться к южным климатическим условиям. Название сорта выбрано в знак дружбы с народом Республики Абхазия. Новый

Троллейбус в Тамбове остановили досрочно — без про́водов, без слов, без благодарности

8 октября 2025
0
В Тамбове завершилось движение троллейбусов — тихо и досрочно, без прощальных рейсов и объявлений. Последний «рогатый» заехал в депо незаметно, а уже на следующий день начался демонтаж контактной сети. Жители города называют случившееся «подлым и позорным финалом» истории, длившейся почти 70 лет,

В Тамбов прибыло Знамя Победы — символ героизма и единства народов

7 октября 2025
0
В Тамбов доставлено Знамя Победы — точная копия легендарного штурмового флага, который бойцы Красной армии водрузили над Рейхстагом в мае 1945 года. Реликвия прибыла в рамках всероссийской акции «Марш Знамени Победы», приуроченной к 80-летию Великой Победы. С 4 по 9 октября Знамя будет выставлено

В Тамбове по решению суда государству передали интернет-провайдера «Ланта»

7 октября 2025
0
Октябрьский районный суд Тамбова постановил обратить в доход государства имущество, принадлежащее владельцам компании «Ланта», которая много лет остаётся одним из ведущих интернет-провайдеров региона. Как сообщили в пресс-службе суда, решение принято по иску заместителя Генерального прокурора

Администрация Тамбова передала региону два земельных участка у больницы и в Пригородном лесу

7 октября 2025
0
Администрация Тамбова безвозмездно передала в собственность Тамбовской области два земельных участка. Об этом сообщили в городской администрации. Первый участок расположен на Интернациональном проезде, 16 — его площадь составляет 12,5 тыс. кв. м. На этой территории находится один из корпусов

Преподаватели железнодорожного колледжа в Мичуринске обвиняются во взятках на сумму свыше миллиона рублей

7 октября 2025
0
Прокуратура Тамбовской области завершила расследование уголовного дела о коррупции в железнодорожном колледже. Как сообщили в ведомстве, в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших преподавателей и помощника машиниста. Следствие считает, что с сентября 2022 по июнь 2024 года

В Мордовском округе площадь орошаемых земель превысит 17 тысяч гектаров

6 октября 2025
0
В Мордовском округе Тамбовской области продолжается развитие мелиорации. До конца года современные оросительные системы появятся ещё на полях шести сельхозпредприятий, сообщили в региональном минсельхозе. В конце сентября введена в эксплуатацию новая оросительная система на землях крестьянского
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, белгород, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги