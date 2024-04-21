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Сергей Белов покинул пост руководителя «Дирекции городских дорог»

Сегодня, 10:03
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Сергей Белов покинул пост руководителя «Дирекции городских дорог» В Тамбове Сергей Белов покинул свою должность директора Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция городских дорог», - сообщает «ПроТамбов».

Известно, что сегодня, 22 апреля, был его последний рабочий день. Белов ушел с поста по собственному желанию. На его место временно назначен Андрей Попов с приставкой «и.о.», который ранее занимал должность заместителя директора МБУ «Дирекция городских дорог».

Сам Белов отказался комментировать свое увольнение и не ответил на звонки редакции. Сотрудник учреждения в телефонном разговоре сообщил «ПроТамбову», что не в курсе кадровых изменений.

В мае 2020 года Сергей Белов был назначен на должность заместителя главы администрации Тамбова по вопросам градостроительства и землепользования, но ушел с этой должности по собственному желанию после месяца работы.

Фото: администрация города Тамбова
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