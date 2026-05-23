В Тамбовской области создают комиссию по развитию искусственного интеллекта
Вчера, 16:04
В Тамбовской области официально утвердили комиссию по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Новый координационный орган возглавил глава региона Евгений Первышов.
В состав комиссии вошли 32 человека — руководители и заместители руководителей ключевых министерств и ведомств областного правительства. Предполагается, что структура будет координировать внедрение технологий искусственного интеллекта в государственном управлении и различных сферах экономики региона.
Фактически искусственный интеллект становится отдельным направлением технологической политики Тамбовской области. Решения, связанные с цифровизацией и ИИ, теперь будут обсуждаться на уровне регионального руководства.
Пока масштабы внедрения таких технологий в области остаются сравнительно небольшими. По данным аналитиков FinExpertiza, в 2024 году крупные и средние организации региона направили на развитие и использование искусственного интеллекта около 55 млн рублей. В среднем это примерно 407 тысяч рублей на одну организацию, использующую ИИ. По объёму таких расходов Тамбовская область заняла 38-е место в стране.
Параллельно тема искусственного интеллекта развивается и в деловой среде. Ранее при Союзе промышленников и предпринимателей Тамбовской области создали комитет по развитию технологий ИИ. Его возглавил председатель научно-технического совета технопарка «ИТ-парк Тамбовской области» Сергей Юхачев.
Комитет должен заниматься взаимодействием бизнеса, науки и власти, поддержкой ИИ-проектов и продвижением новых цифровых решений в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании.
