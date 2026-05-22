После гибели подростка в Первомайском тамбовчан призвали не покупать детям мотоциклы

— Если водитель управляет мототехникой без шлема, риск летального исхода в случае ДТП возрастает в полтора раза, — подчеркнул Илья Разинин.

— Уважаемые родители, ежедневно проводите беседы с вашими детьми о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Перед каждым его выходом из дома объясняйте, где можно ездить, как правильно переходить дорогу и как нужно себя вести на проезжей части, — добавил Илья Разинин.

— С родителями надо обсудить опасность приобретения для детей мопедов и квадроциклов. Хочется угодить ребёнку, а это может привести к большой трагедии, — отметил Евгений Первышов.

С наступлением тёплой погоды на дорогах Тамбовской области увеличилось число мотоциклистов. Вместе с этим растёт и количество аварий, в том числе с участием подростков. В региональной Госавтоинспекции напомнили родителям об ответственности за допуск детей к управлению мототехникой без прав и подготовки.Поводом для очередного обращения стала трагедия в Первомайском округе, где 17 мая погиб 16-летний школьник. Подросток ехал на мотоцикле без водительских прав и, по предварительным данным, без мотошлема. Он не справился с управлением, врезался в дерево и позже скончался от полученных травм.По данным ГИБДД, с начала года в Тамбовской области произошло уже 20 ДТП с участием мототранспорта. В авариях погибли три человека, включая одного подростка, ещё 20 человек получили травмы. Среди пострадавших — девять детей.Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Тамбовской области Илья Разинин напомнил, что управление мотоциклом связано с повышенной опасностью.В Госавтоинспекции призвали родителей не допускать детей к управлению мотоциклами, мопедами и квадроциклами без прав и необходимой подготовки.Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов также поручил уделить особое внимание безопасности школьников перед летними каникулами.