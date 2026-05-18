|
Китайская делегация посетила Тамбовскую область для обсуждения совместных агропроектов
Вчера, 18:06
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области прошла встреча представителей китайского бизнеса и властей города Ланьчжоу с руководством группы компаний «Октябрьское». Переговоры состоялись в селе Селезни Тамбовского округа.
Гости из КНР посетили предприятие, познакомились с работой агропромышленного комплекса и обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, переработки продукции и логистики.
Особый интерес китайской стороны вызвали поставки рапсового и льняного масла, а также возможности прямого сотрудничества с тамбовскими производителями без посредников.
Во время визита делегации показали строящийся элеваторный комплекс ГК «Октябрьское». Инвестиции в проект составляют около 600 млн рублей. После завершения строительства объект сможет хранить до 75 тыс. тонн зерна.
Как отметил заместитель генерального директора ГК «Октябрьское» Артём Суров, представители Китая уже не впервые приезжают в Тамбовскую область, что говорит о серьёзной заинтересованности в сотрудничестве с регионом.
В свою очередь глава китайской делегации Ван Яншань заявил, что увидел хорошие перспективы для развития совместной торговли и логистики.
Власти региона и представители бизнеса рассчитывают, что переговоры приведут к появлению новых экспортных контрактов и совместных проектов между Тамбовской областью и китайскими партнёрами.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.