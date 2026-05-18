К «Токарёвской птицефабрике» появились новые претензии о банкротстве 0 Сразу две компании заявили о намерении обратиться в суд с требованием признать ОАО «Токарёвская птицефабрика» банкротом. Соответствующие сообщения появились в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 18 мая уведомление опубликовало ООО «Фортуна», а уже на следующий день — ООО

Китайская делегация посетила Тамбовскую область для обсуждения совместных агропроектов 0 В Тамбовской области прошла встреча представителей китайского бизнеса и властей города Ланьчжоу с руководством группы компаний «Октябрьское». Переговоры состоялись в селе Селезни Тамбовского округа. Гости из КНР посетили предприятие, познакомились с работой агропромышленного комплекса и обсудили

Преподавателя МичГАУ отправили в колонию по делу о взятках от студентов 0 Суд в Тамбовской области вынес приговор старшему преподавателю Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), обвиняемому в получении взяток от студентов. Мужчину признали виновным и назначили 4 года колонии общего режима. Под стражу его взяли прямо в зале суда. Как сообщили в

«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске 0 В музейной комнате «Боевой Славы» в Мичуринске прошла встреча школьников Кочетовской СОШ с ветераном боевых действий в Афганистане Игорем Хрулёвым и участником специальной военной операции, представителем «ТРОО Ассоциации ветеранов СВО» Константином Красиковым. Мероприятие получилось неформальным

Тамбовская область планирует отказаться от закупки саженцев в других регионах 0 К 2028 году Тамбовская область может полностью перейти на использование собственных саженцев для озеленения городов и посёлков. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании, посвящённом лесокультурному сезону 2026 года. Сейчас муниципалитеты ежегодно тратят более 40 млн

Налоговая признала недостоверным адрес компании, связанной с сетью суши в Тамбове 0 Налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений об адресе ООО «Марлин» — компании, связанной с известными в Тамбове суши-брендами. Об этом сообщает издание «Вердикт». По данным проверки, сведения о местонахождении фирмы по адресу на улице Тулиновской не подтвердились. Теперь

Тамбовская область представила в «Сколково» цифровые решения для госзакупок 0 Тамбовская область приняла участие во Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», который прошёл в инновационном центре «Сколково». Делегацию региона возглавил заместитель руководителя области Николай Федосеенков. Главной темой форума в этом году стали современные технологии и использование

В Тамбовской области хотят сделать встречи власти и бизнеса регулярными 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов поручил организовать регулярные встречи представителей региональной власти с предпринимательским сообществом. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве области. По словам губернатора, встречи должны проходить не реже одного раза в квартал

Более 300 человек заявились на праймериз «Единой России» в Тамбовскую облдуму 0 Партия «Единая Россия» завершила регистрацию участников предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу, которые состоятся в сентябре 2026 года. Всего на праймериз заявились более 300 человек. Среди них — 23 действующих депутата областной Думы от «Единой

Тамбовские спасатели отработали тушение пожаров в условиях сильного задымления 0 В Тамбовской области завершились соревнования подразделений газодымозащитной службы. Как сообщает сетевое издание «Народная трибуна», участие в них приняли 25 команд спасателей из разных муниципалитетов региона. Участники отрабатывали действия в условиях, максимально приближенных к реальному

В Тамбовской области задержали мужчину по подозрению в госизмене 0 В Тамбовской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в государственной измене. По данным ведомства, он через мессенджер WhatsApp вышел на связь с представителем украинских спецслужб и передавал сведения об одном из объектов Министерства

В Тамбовской области представили нового руководителя Следственного комитета 0 В Тамбове официально представили нового руководителя регионального следственного управления СК России. Им стал полковник юстиции Андрей Степанов, назначенный на должность указом президента России от 4 мая 2026 года. Церемония прошла с участием главы Тамбовской области Евгения Первышова,

Суд признал незаконным отказ тамбовского Минсельхоза в субсидии агропредприятию 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о незаконности отказа Министерства сельского хозяйства Тамбовской области в предоставлении субсидии компании «Добрыня». Спор возник из-за компенсации части затрат на производство и реализацию зерна. Министерство отказало

В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики 0 В Тамбове прошло юбилейное собрание Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. В этом году объединению исполнилось 30 лет. На встрече представители бизнеса, власти и промышленных предприятий обсудили развитие экономики региона и проблемы, с которыми сталкиваются предприятия. В

Суд поддержал УФАС в споре с администрацией Тамбова из-за конкурса управляющих компаний 0 Ленинский районный суд Тамбова признал законным предупреждение, вынесенное чиновнику городской администрации после проверки Тамбовского УФАС. Как сообщили в антимонопольной службе, администрация вовремя не провела открытый конкурс по выбору управляющей компании для одного из многоквартирных домов.

Экс-руководителя тамбовской дорожной компании осудили за хищение при ремонте дороги 0 Уваровский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «ДСУ-4» Вирабу Казаряну. Его признали виновным в мошенничестве при исполнении муниципального контракта на ремонт дороги в Тамбовской области. По данным прокуратуры, в 2022 году при ремонте участка трассы «Тамбов – Пенза –

В Тамбовской области археологи обнаружили новые древние курганы 0 В Знаменском, Рассказовском и Бондарском округах Тамбовской области обнаружили новые объекты археологического наследия. Речь идёт о древних курганных могильниках, найденных в ходе археологической экспедиции под руководством ведущего археолога Николая Моисеева. Как сообщили в Центре по сохранению

Тамбовский арбитраж признал банкротом бывшего топ-менеджера «Джаст банка» 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом Екатерину Левочкину — бывшего заместителя председателя правления московского «Джаст банка». С иском в суд обращалось Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В отношении Левочкиной введена процедура реализации имущества. По данным АСВ, её долг

«Героями движет любовь к Родине»: в Мичуринске ветераны Афганистана и СВО встретились с воспитанниками клуба «Ратибор» 0 В Мичуринске в музейной комнате «Боевой славы» прошла встреча воспитанников военно-патриотического клуба «Ратибор» с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции. Гостями мероприятия стали представители Тамбовской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов

«Россети Центр» подали многомиллионный иск к РЖД в тамбовский арбитраж 0 ПАО «Россети Центр» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ОАО «РЖД» на сумму более 352 млн рублей. Информация появилась в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 8 мая. Пока оно ещё не принято к производству, а подробности претензий официально не раскрываются.