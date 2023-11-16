В Тамбовской области заложили 161 гектар садов 0 В текущем году в Тамбовской области были созданы новые сады интенсивного типа на площади 161 гектар. Молодые яблочные деревья были посажены в хозяйствах Мичуринского, Мордовского, Первомайского, Петровского и Умётского муниципальных округов.

Константин Пудовкин избран главой Тамбовского муниципального округа 0 В результате проведенного конкурса на внеочередном заседании Совета народных депутатов Тамбовского муниципального округа Константин Пудовкин был выбран на должность главы муниципалитета. До текущего назначения Константин Пудовкин занимал пост главы Тамбовского района, начиная с февраля текущего

В центре Тамбова дорожная разметка стёрлась за 2 месяца 0 Водители и автолюбители из Тамбова обратились в организацию "Народный фронт", чтобы сообщить о том, что на улице Интернациональной в центре города почти полностью исчезла разметка из термопластика, которую наносили в сентябре в качестве обновления предыдущей, выполненной в мае. Жалобы водителей

В Сампурском округе жители не могут дождаться, когда им сделают дорогу 0 Жители посёлка совхоза "Россия" в Сампурском муниципальном округе Тамбовской области выражают недовольство отсутствием дорожного покрытия на улицах Мира и Молодёжная с момента их постройки в 1983 году. В редакцию информацию прислал Олег Беляев.

В Тамбовской области состоялся конкурс среди выпускников «Школы фермера» на получение грантовой поддержки от Россельхозбанка 0 В 2023 году в Тамбовской области стартовала третья волна обучения образовательного проекта «Школа фермера». Число слушателей, поступивших на третий в регионе поток проекта, стало рекордным - 38 человек. Студенты обучались востребованному и перспективному направлению для местного агропромышленного

Наименее доступная ипотека в Черноземье в Тамбовской области 0 По результатам третьего квартала 2023 года Тамбовская область стала лидером среди регионов Черноземья с наименьшей доступностью ипотеки. Заёмщики из этого региона выделяют 61,7% своего заработка на погашение ипотечных обязательств. Эти данные основаны на исследовании РИА Рейтинг, использовавшем

Николай Патрушев назвал причиной вспышки сибирской язвы ненадлежащее содержание могильников 0 Основной причиной вспышки сибирской язвы в Воронежской, Рязанской и Тамбовской областях является ненадлежащее уход за сибироязвенными могильниками, считает секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Эту информацию он представил в ходе совещания в правительстве Воронежской

Прокуратура обязала через суд отремонтировать квартиры муниципального жилого фонда 0 Прокуратура выявила факты бездействия администрации города Тамбова в обеспечении надлежащего состояния объектов жилого фонда. В частности, речь идет о квартирах в домах № 127 по улице Чичканова, № 4 по улице Новостремянной и № 4/20 по улице Будённого.

Список памятников в Тамбовской области пополнился восемью объектами 0 В Тамбовской области внесли в реестр культурного наследия восемь зданий, из которых четыре расположены в областном центре, а остальные по одному находятся в городах Рассказово и Мичуринск, а также в Пичаевском и Моршанском округах. Приказы об их включении в реестр доступны на интернет-портале

В Тамбовской области число умерших превышает число родившихся более чем вдвое 0 Демографическая ситуация в Черноземном макрорегионе вызывает опасения, - сообщает издание «Нос». Например, в Тамбовской области в течение двух последних лет количество умерших превышает число новорожденных более чем вдвое. Хотя рождаемость снижается, обнадеживает то обстоятельство, что и смертность

Гогита Хубулов вновь избран главой Мичуринского округа 0 15 ноября официально вступил в должность новоизбранный руководитель Мичуринского муниципального округа, Гогита Хубулов. Как сообщает пресс-служба администрации округа Гогита Хубулов был избран по итогам открытого голосования на Совете депутатов муниципального округа.

В Тамбовской области проходит акция «ЭлектроОсень» 0 В Тамбовской области существует возможность сдать использованную электротехнику в нескольких магазинах. В ноябре проводится традиционная экологическая акция под названием "ЭлектроОсень" (0+). Российский экологический оператор разработал карту магазинов, где можно сдать ненужные электроприборы. В

Дом Андрея Чичерина выставлен на продажу за 1 рубль 0 Историческое здание, расположенное по адресу Советская, 78А, по информации от администрации Тамбова, выставлено на продажу. Дом, принадлежавший ранее городскому голове, предпринимателю и общественному деятелю Андрею Чичерину, планируется реализовать за символическую сумму в один рубль.

За аварию на Подвойского ООО «РКС-Тамбов» привлечено к ответственности 0 Должностные лица ООО «РКС-Тамбов» были привлечены к административной ответственности согласно статье 7.23 КоАП РФ, касающейся нарушения установленных норм и режимов предоставления коммунальных услуг населению.

По факту пожара на пороховом заводе в Котовске возбуждено дело о теракте 0 После возникновения пожара на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске ночью 11 ноября Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации решило возбудить уголовное дело по частям "а" и "в" статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт).

«ТСК» убрала в Тамбове почти тысячу свалок за месяц 0 В октябре текущего года «Тамбовская сетевая компания» провела обширную работу по уборке территории вокруг контейнерных площадок в Тамбове. В рамках договора с администрацией города и Постановления Правительства РФ №1156 компания убрала почти тысячу свалок, что составляет 13 334 кубометра отходов.

Над Тамбовской областью сбили вражеский беспилотник 0 Сегодня ночью Украина провела атаки на регионы России с использованием беспилотников.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тамбовской области сложил полномочия 0 Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тамбовской области, Михаил Козельцев, завершил свой мандат, как было объявлено на собрании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. Причина заключается в том, что срок исполнения его полномочий в качестве

Кинувшегося с ребёнком под машину тамбовчанина ждёт принудительное лечение 0 Жителя Тамбова, который похитил младенца из детской коляски и подверг его опасности, отправят на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального следственного управления Следственного комитета России.

Гражданин Египта осуждён на 11 лет строго режима за наркоторговлю 0 Жердевский районный суд Тамбовской области вынес решение по делу гражданина Египта, обвиняемого в покушении на особо крупный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Он приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба региональной