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Константин Пудовкин избран главой Тамбовского района
Новым руководителем Тамбовского района на совете депутатов избран Константин Пудовкин, который недавно был назначен заместителем главы администрации района.
До работы в администрации района он более 25 лет служил в органах внутренних дел, в том числе возглавлял отдел полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову.
Инаугурация нового главы муниципалитета пройдёт 8-го февраля.
Ранее эту должность занимал Алексей Бородин.
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Новым руководителем Тамбовского района на совете депутатов избран Константин Пудовкин, который недавно был назначен заместителем главы администрации района.
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