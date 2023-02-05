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» » Константин Пудовкин избран главой Тамбовского района

Константин Пудовкин избран главой Тамбовского района

Сегодня, 14:07
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Константин Пудовкин избран главой Тамбовского района Новым руководителем Тамбовского района на совете депутатов избран Константин Пудовкин, который недавно был назначен заместителем главы администрации района.

До работы в администрации района он более 25 лет служил в органах внутренних дел, в том числе возглавлял отдел полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову.

Инаугурация нового главы муниципалитета пройдёт 8-го февраля.

Ранее эту должность занимал Алексей Бородин.
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