Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства

«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске

В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики

«Героями движет любовь к Родине»: в Мичуринске ветераны Афганистана и СВО встретились с воспитанниками клуба «Ратибор»

В Мичуринске ветераны боевых действий почтили память героев Великой Отечественной войны

В Мичуринске ветераны Афганистана провели урок мужества для учащихся школы № 9

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова

В Мичуринске ветеран-лётчик Виктор Воротников провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринске ветеран боевых действий Сергей Пальчик провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

» » » Под новую особую экономическую зону в Тамбовской области отведут почти 450 гектаров

Под новую особую экономическую зону в Тамбовской области отведут почти 450 гектаров

Вчера, 13:01
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области продолжается подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов». Под будущую площадку планируют выделить 13 земельных участков общей площадью 448,5 га.

Большинство участков расположены в Тамбовском округе — в районе посёлка Комсомолец и деревни Крутые Выселки. Ещё две площадки находятся в черте Тамбова.

Сейчас власти региона завершают подготовку заявки на создание ОЭЗ. Документы могут направить в федеральный центр уже в ближайший месяц. Одновременно ведутся инженерные изыскания и проектирование инфраструктуры будущей промышленной площадки.

Проект курирует АО «Корпорация развития Тамбовской области». Финансирование подготовительных работ осуществляется за счёт областного бюджета.

Одновременно власти занимаются вопросами энергоснабжения. Для будущей ОЭЗ уже разрабатывают схему внешнего электроснабжения. Инфраструктуру проектируют с расчётом на подключение новых производств общей мощностью до 250 МВт к 2030 году.

Ранее в правительстве региона сообщали, что в заявку на создание особой экономической зоны уже включены финансовые модели десяти потенциальных резидентов. Одним из крупнейших проектов может стать промышленное производство компании «Металл сервис» с объёмом инвестиций до 10 млрд рублей.

Кроме того, на территории будущей ОЭЗ рассматривается возможность размещения крупного дата-центра.

Глава региона Евгений Первышов ранее отмечал, что создание особой экономической зоны позволит усилить промышленное направление экономики области. Сейчас доля промышленности в валовом региональном продукте составляет около 18%, тогда как агропромышленный комплекс занимает почти четверть экономики региона.

Согласно планам областных властей, с 2026 по 2030 год в экономику Тамбовской области рассчитывают привлечь более 800 млрд рублей частных инвестиций.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

На границе Тамбова утвердили площадку под особую экономическую зону

В Тамбовской области провели первое в 2026 году совещание по созданию ОЭЗ

В Тамбовской области начали проектирование электроснабжения будущей ОЭЗ

Тамбовская область готовит заявку на создание особой экономической зоны: по ...

«Металл сервис» инвестирует 10,8 млрд рублей

В этом году в особую экономическую зону «Липецк» инвестировали 20 млрд. руб ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области

Вчера, 20:03
0
На оперативном совещании правительства Тамбовской области губернатор Евгений Первышов вручил участнику специальной военной операции Максиму Старцеву высшую региональную награду — звание Почётного гражданина Тамбовской области. Максиму Старцеву 41 год, он житель Моршанского округа и командир

Тамбовчанина арестовали на 14 суток за нацистское приветствие на могиле Тесака

Вчера, 19:57
0
Уваровский районный суд Тамбовской области назначил 14 суток административного ареста местному жителю Дмитрию Хабарову за публичную демонстрацию нацистской символики и жестов. Информация об этом появилась в судебной картотеке. Как установил суд, 1 августа 2025 года мужчина опубликовал в

В Тамбове проведут единый день консультаций по дачам, домам и догазификации СНТ

Вчера, 17:05
0
27 мая в Управлении Росреестра по Тамбовской области пройдёт Единый день консультаций для жителей региона. Специалисты Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» бесплатно ответят на вопросы, связанные с оформлением земельных участков и жилых домов в СНТ, а также с программой социальной догазификации.

Под новую особую экономическую зону в Тамбовской области отведут почти 450 гектаров

Вчера, 13:01
0
В Тамбовской области продолжается подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов». Под будущую площадку планируют выделить 13 земельных участков общей площадью 448,5 га. Большинство участков расположены в Тамбовском округе — в районе посёлка Комсомолец и

В Тамбовской области создают комиссию по развитию искусственного интеллекта

24 мая 2026
0
В Тамбовской области официально утвердили комиссию по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Новый координационный орган возглавил глава региона Евгений Первышов. В состав комиссии вошли 32 человека — руководители и заместители руководителей ключевых

В Моршанске лидирует проект нового парка у железнодорожного вокзала

24 мая 2026
0
В Тамбовской области продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которые могут обновить уже в следующем году. В Моршанске жители выбирают между двумя общественными пространствами, и пока с заметным отрывом лидирует проект парка по улице Дзержинского. За благоустройство

В Тамбовской области женщину оштрафовали за нападение на фельдшера

23 мая 2026
0
В Петровском округе Тамбовской области местную жительницу привлекли к административной ответственности за нападение на сотрудницу скорой помощи. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Инцидент произошёл 23 ноября 2025 года. Фельдшер Петровской центральной районной больницы

После гибели подростка в Первомайском тамбовчан призвали не покупать детям мотоциклы

23 мая 2026
0
С наступлением тёплой погоды на дорогах Тамбовской области увеличилось число мотоциклистов. Вместе с этим растёт и количество аварий, в том числе с участием подростков. В региональной Госавтоинспекции напомнили родителям об ответственности за допуск детей к управлению мототехникой без прав и

Легендарная тамбовская фабрика «Тамбовчанка» признана банкротом

22 мая 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ЗАО «Тамбовчанка» — одно из старейших предприятий легкой промышленности региона. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком до 11 ноября 2026 года. Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Агапов. Информация о решении

В Тамбове обсудили будущее цифровой экономики и искусственного интеллекта

22 мая 2026
0
В Тамбове на площадке «ИТ-парка» прошла конференция «Цифровая трансформация региона: от информационных технологий до искусственного интеллекта», сообщает деловое издание «Вердикт». Участниками встречи стали представители IT-компаний, разработчики, начинающие предприниматели и эксперты в сфере

В Тамбове назвали причины многолетнего подтопления домов на проезде Энергетиков

22 мая 2026
0
В Тамбове продолжают разбираться с подтоплением жилых домов №1 и №3 по проезду Энергетиков. Ситуацию обсудили на заседании комитета по ЖКХ городской Думы. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, проблема существует ещё с 1990-х годов. По результатам

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства

22 мая 2026
0
В Тамбове подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик». Победителем стал сотрудник ООО «ПромСтройМонтаж» Дмитрий Прокудин. Конкурс прошёл в рамках национального проекта «Кадры». Участникам предстояло

В Моршанском округе после капремонта открыли мост через Разазовку

21 мая 2026
0
В Тамбовской области завершили капитальный ремонт моста через реку Разазовку на дороге «Тамбов — Шацк» — Парский Угол через Хлыстово. Об этом сообщили в региональном правительстве. Работы проводились в Моршанском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас движение по мосту уже

Тамбовская облдума сможет официально проводить заседания дистанционно

21 мая 2026
0
В Тамбовской области планируют законодательно закрепить возможность проведения дистанционных заседаний областной Думы и её комитетов. Соответствующий законопроект внёс комитет по законодательству регионального парламента. Документ предусматривает, что удалённый формат можно будет использовать во

Максим Жалнин: бизнесу Тамбовской области нужна единая площадка для развития и диалога

21 мая 2026
0
Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин заявил о необходимости превратить Союз в реальную площадку для объединения бизнеса региона и обсуждения ключевых экономических вопросов. Об этом он рассказал на ежегодном собрании организации, которой в этом году

Минздрав Тамбовской области проверяет обстоятельства гибели подростка после ДТП в Первомайском

21 мая 2026
0
Министерство здравоохранения Тамбовской области начало проверку после резонансного ДТП в рабочем посёлке Первомайский, где погиб 16-летний подросток. Авария произошла вечером 17 мая на улице Больничной. По предварительным данным, юноша, управлявший мотоциклом, не справился с управлением и врезался

В Тамбове повредили бронзовую фигурку арт-объекта «Репетиция» в сквере Державина

20 мая 2026
0
В Тамбове в сквере имени Державина повредили одну из миниатюрных бронзовых фигурок арт-объекта «Репетиция». Повреждение во время ежедневного осмотра обнаружили сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения. Как уточнили изданию «ПроТамбов» в администрации города, фигурку не похитили — сейчас

Спиртзавод под Тамбовом выставили на продажу почти за 4 млрд рублей

20 мая 2026
0
Росимущество выставило на торги контрольный пакет акций АО «Амбер Талвис» — крупного спиртового завода, расположенного в посёлке Новая Ляда под Тамбовом. На продажу выставлены 72,87% акций предприятия. Начальная стоимость пакета составляет 3,9 млрд рублей. Торги должны пройти 18 июня в электронном

На набережной Тамбовского водохранилища построят ЖК «Андреевский» за 2,4 млрд рублей

20 мая 2026
0
В Тамбове планируют построить новый жилой комплекс «Андреевский» на улице Андреевской, рядом с набережной Тамбовского водохранилища. Проект предусматривает три очереди строительства общей стоимостью 2,4 млрд рублей. Как сообщает «Вердикт», в рамках проекта появятся три многоквартирных дома

В Тамбовской области хотят сохранить льготу для владельцев автомобилей на газе

20 мая 2026
0
В Тамбовской области планируют продлить льготу по транспортному налогу для владельцев автомобилей, работающих на природном газе. С соответствующей инициативой выступил глава региона Евгений Первышов. Как сообщает «Ъ-Черноземье», льготу предлагают сохранить до конца 2028 года. Она распространяется

К «Токарёвской птицефабрике» появились новые претензии о банкротстве

19 мая 2026
0
Сразу две компании заявили о намерении обратиться в суд с требованием признать ОАО «Токарёвская птицефабрика» банкротом. Соответствующие сообщения появились в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 18 мая уведомление опубликовало ООО «Фортуна», а уже на следующий день — ООО
Copyrights © 2001-2026
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика

© 2001-2026 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги