Под новую особую экономическую зону в Тамбовской области отведут почти 450 гектаров
Вчера, 13:01
В Тамбовской области продолжается подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов». Под будущую площадку планируют выделить 13 земельных участков общей площадью 448,5 га.
Большинство участков расположены в Тамбовском округе — в районе посёлка Комсомолец и деревни Крутые Выселки. Ещё две площадки находятся в черте Тамбова.
Сейчас власти региона завершают подготовку заявки на создание ОЭЗ. Документы могут направить в федеральный центр уже в ближайший месяц. Одновременно ведутся инженерные изыскания и проектирование инфраструктуры будущей промышленной площадки.
Проект курирует АО «Корпорация развития Тамбовской области». Финансирование подготовительных работ осуществляется за счёт областного бюджета.
Одновременно власти занимаются вопросами энергоснабжения. Для будущей ОЭЗ уже разрабатывают схему внешнего электроснабжения. Инфраструктуру проектируют с расчётом на подключение новых производств общей мощностью до 250 МВт к 2030 году.
Ранее в правительстве региона сообщали, что в заявку на создание особой экономической зоны уже включены финансовые модели десяти потенциальных резидентов. Одним из крупнейших проектов может стать промышленное производство компании «Металл сервис» с объёмом инвестиций до 10 млрд рублей.
Кроме того, на территории будущей ОЭЗ рассматривается возможность размещения крупного дата-центра.
Глава региона Евгений Первышов ранее отмечал, что создание особой экономической зоны позволит усилить промышленное направление экономики области. Сейчас доля промышленности в валовом региональном продукте составляет около 18%, тогда как агропромышленный комплекс занимает почти четверть экономики региона.
Согласно планам областных властей, с 2026 по 2030 год в экономику Тамбовской области рассчитывают привлечь более 800 млрд рублей частных инвестиций.
